Start ins Weihnachtsgeschäft: „Schenken ist sehr wichtig“

Am Black Friday startete international der Adventverkauf im Handel mit vielen Aktionen, auch online. Für den regionalen Handel ist das Weihnachtsgeschäft enorm wichtig, besonders in diesen Zeiten. Rudolf Stolz (WKO Bezirksstellenausschuss Handel) ist zuversichtlich, dass die Kaufkraft großteils in der Region bleibt.

„Grundsätzlich sehe ich, dass die Kaufbereitschaft, trotz Teuerung, Energiekostensteigerung und der globalen Unsicherheit eine stabile Situation ist, was wir im Handel auch feststellen.“ Regionalität würde man im Bezirk großschreiben. „Es ist stark im Bewusstsein unserer Kunden, dass die Ware oder Dienstleistung aus der Region ist, denn sie wissen genau, wenn sie in der Stadt, in der Gemeinde und in der Region kaufen, dass die Wertschöpfung hierbleibt.“ Auch habe er die Erfahrung gemacht, dass die Kunden verstärkt auf gute Qualität achten. „Es wird vielleicht nicht mengenmäßig so viel gekauft, aber dafür hochwertig und langlebiger. Schenken ist den Menschen hier sehr wichtig.“

Gutscheine, Aktionen und Rabattierungen locken

Gutscheine gehören natürlich zu den wichtigsten Geschenken, auch im Bezirk Zwettl. Spielwaren, Bücher, Kosmetika, aber auch Bekleidung werden immer gerne geschenkt.

Der Handel startete mit der Kampagne „Ich kauf lokal“ der Wirtschaftskammer, bei der man 300 Euro seines Einkaufs zurückgewinnen kann. „Man muss natürlich auch sagen, dass die Rabattierungen jetzt doch auch schon stärker sind und auch das zur Attraktivität des regionalen Handels beiträgt.“ Informieren würden sich die Kunden gerne via Internet. „Gerade in den Innenstädten ist stationärer Handel aber sehr gefragt, weil er viel mehr Einkaufserlebnis bietet als Online-Kauf. Auch die Preisvorteile sind nicht mehr so groß“, sieht Stolz die Lage entspannt. In Zwettl habe man via Gemeinde-App eine Bonuswelt kreiert, die jeden Tag mit einem neuen Schnäppchen zum Kauf verlockt.

Am 8. Dezember, an dem heuer wieder Zwettls Goldener Advent startet, wollen die meisten Zwettler Geschäfte offen halten. „Da ist wirklich viel los in der Stadt“, freut sich Stolz.

