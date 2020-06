Der Österreich-Urlaub boomt in Österreich – und wohin zieht es die Waldviertler? Die NÖN-Kurzumfrage unter Promis aus dem Zwettler Bezirk ergab: Es wird vorwiegend in die heimischen Berge gehen.

Brauereibesitzer Karl Schwarz braucht dabei sein Urlaubsverhalten nicht zu ändern. Er verbringt auch heuer wieder zehn Tage im Salzkammergut. „Ob die für Ende September gebuchte Schottland-Reise stattfinden kann, wird man sehen.“

F: Archiv Johannes Gutmann plant Urlaub in der steirischen Ramsau.

Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann plant eine Woche Familien-Urlaub auf einem Bio-Bauernhof in der steirischen Ramsau. „Ein paar Tage im Burgenland stehen dann auch auf dem Programm.“

Künstlerin Renate Amon hat noch nichts entschieden: „Das machen wir spontan. Wir werden mit dem Motorrad durch Österreich touren und damit Hoteliers und Wirtschaftstreibende unterstützen.“

Franz Pruckner von der Waldviertler Sparkasse hat vorgesorgt: Sollte der für August geplante Urlaub in Portugal nicht stattfinden können, dann geht es zum Wörthersee.

F: Archiv Karl Schwarz verbringt seinen Urlaub im Salzkammergut.

Andreas Schwarzinger , Chef im Waldviertel-Tourismus, zieht es ins Salzburgerland. Das Waldviertel selbst erfreue sich bei Wienern, Nieder- und Oberösterreichern hoher Beliebtheit, verstärkt würde es auch Urlauber aus dem Westen herziehen: „Gerade für Tiroler und Vorarlberger ist das Waldviertel als Urlaubsdestination noch ziemlich unentdeckt.“ Laut Zahlen der Recherche-Plattform Addendum gab es im Bezirk im Sommer 2019 knapp 240.000 Nächtigungen, primär waren es nicht nur in den Kurgemeinden Bad Traunstein (99,2 Prozent), Allentsteig (98,4), Ottenschlag (98,3) und Groß Gerungs (97,1) Österreicher. In Schweiggers entfielen 97,5 Prozent von fast 8.100 Nächtigungen, in Langschlag 91,7 Prozent auf Österreicher. Die Stadt Zwettl verzeichnete 37.082 Übernachtungen von Österreichern, das sind 83,6 Prozent der 44.370 Übernachtungen.

Den höchsten Ausländeranteil hatte die Gemeinde Schwarzenau mit 56,7 Prozent aus 1.549 Nächtigungen, die in Zahlen meisten Nächtigungen von Ausländern hatte die Stadt Zwettl mit 7.288 von zusammen 44.370 Nächtigungen.