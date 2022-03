Steigende Lebenserhaltungskosten: „Es braucht Steuersenkung“

Werbung

Die Teuerungswelle, insbesondere die hohen Preise von Treibstoffen und Gas, betrifft die Bevölkerung im Bezirk stark. Für Jürgen Binder, Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer Zwettl, ist eine Steuererleichterung notwendig.

„20 bis 25 Kilometer einfache Wegstrecke in die Arbeit sind bei uns im Waldviertel nichts“, legt Binder dar. Der Bezirk Zwettl sei zudem einer der größten Auspendlerbezirke. Etwa 4.000 Personen fahren aus dem Bezirk hinaus zur Arbeit in andere Bezirke. Auf der anderen Seite pendeln zudem etwa 6.000 Personen ein. „Viele sind also auf das Auto angewiesen“, betont Binder. Ein Umstieg auf öffentlichen Verkehr ist für den Weg zur Arbeit nicht immer möglich und auch Homeoffice nicht für jeden eine denkbare Alternative. Außerdem sind im Zwettler Bezirk weiterhin viele Häuser an Gas angeschlossen. Von einem Tag auf den anderen könne man dies auch nicht ändern. Eine Umstellung der Heizung sei immerhin eine gewisse Investition. Der Ausbau von erneuerbaren Energien sei wichtig, doch helfe dies den Familien nicht sofort mit der Situation der steigenden Lebenserhaltungskosten.

„Viele sind noch von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angeschlagen und haben ihre Reserven aufgebraucht“, ergänzt der Arbeiterkammer-Chef. Für Jürgen Binder ist daher klar: Es muss zu einer Senkung etwa der Mineralölsteuer kommen, und das schnell. „Ich würde temporär die Steuern halbieren. Das ist eine Entlastung, die sofort spürbar ist für Arbeitnehmer und Konsumenten“, meint Binder. Den Krieg in der Ukraine habe keiner gewollt oder voraussehen können, doch nun müsse man gemeinsam handeln.

