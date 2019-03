Stornogebühren sind bei einem Nichtantreten einer Reise schon lange Usus. Jetzt verlangen auch einige Gastronomen in Wien Stornogebühren von Gästen, die einen reservierten Tisch nicht nützen. Soll diese Vorgangsweise auch im Bezirk Zwettl Einzug halten?

Wirte-Vertrauensperson Helene Mayerhofer verrechnet selbst keine solche Gebühr, hält sie aber für gerechtfertigt: „Man ärgert sich. Wenn Gäste nicht erscheinen, geht es für viele Wirte um einen großen Verdienstentgang.“ Ihre eigenen Gäste sind großteils bereits Stammkunden. Wenn fremde Besucher reservieren, lässt Mayerhofer sich die Telefonnummer geben, um notfalls Rücksprache zu halten.

René Denk Helene Mayerhofer ist Wirtevertrauensfrau im Bezirk..

Ein Problem sei oft, wenn bei großen Gruppen weniger Personen kommen, als angekündigt. „Der Aufwand dahinter ist vielen nicht bewusst. Vom Tischdecken bis zum Einteilen der Kellner und Köche wird alles vorbereitet und dann muss man umstellen“, sagt Mayerhofer.

Auch Markus Hann, Regionaldirektor von den Ipp Hotels Schwarz Alm verstehe, wenn Gastronomen Stornogebühren bei Nichterscheinen verlangen. „Als Kunde klingt das nach einer harten Maßnahme. Wenn aber etwa in der Spitzengastronomie ein Tisch mit Fünf-Gang-Menü und Weinbegleitung nur einmal pro Abend besetzt wird und dann kommt keiner, ist das verständlich.“

Michael Kolm vom Bärenhof Kolm sieht von einer Stornogebühr ab: „Es ist aber gut, wenn Wiener Lokale das machen, um den Finger zu heben. Da geht es um Wertschätzung seitens der Gäste.“ Obwohl immer wieder Reservierungen nicht eingehalten werden, sei die Situation in seinem Lokal nicht so problematisch wie in Großstädten: „Bei uns sind die Leute schon braver“, sagt Kolm.

Im Gasthaus Schierhuber habe noch nie jemand einen Tisch reserviert und sei dann nicht gekommen, sagt Maria Schierhuber. Auch sie hat aber Verständnis, wenn Wirte eine solche Gebühr einheben: „Da geht es um einen deutlichen Ausfall.“

Wenn Lagerhaus-Geschäftsführer Johann Bayr zu einem Firmenessen geht, achtet er darauf, dass die Reservierungen eingehalten werden: „Wir hatten damit noch nie ein Problem“, sagt er und ergänzt: „Wenn keiner kommt und der Wirt dann stinksauer ist, verstehe ich das.“ Eine Stornogebühr flächendeckend einzuführen sei nicht sinnvoll: „Gäste zu einer gewissen Disziplin zu führen ist in Ordnung, aber nicht mit der Brechstange.“