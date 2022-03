Straßenbau: Weiter geht‘s

Werbung

Mit großen Schritten geht das Straßenbauprojekt Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen heuer in die nächste Runde. Ab Sommer sollen im Nordabschnitt auf einer Länge von 3,5 Kilometern Straßen- und Brückenbauarbeiten erfolgen, wie Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko mitteilt. Darunter fällt auch der Neubau von zwei Brücken. Eine davon, im Zuge der Landesstraße L 65, soll noch im Herbst fertiggestellt werden. Die restlichen Arbeiten im Abschnitt werden voraussichtlich bis Herbst 2024 andauern. In der jüngsten Sitzung der NÖ Landesregierung wurde dafür ein Volumen von 16 Millionen Euro vergeben.

Mit Gesamtkosten von rund 60 Millionen Euro ist das Projekt aktuell das größte Straßenbauvorhaben in Niederösterreich. Insgesamt sind zwölf Brücken und elf Entwässerungsbecken geplant und teilweise bereits umgesetzt (die NÖN berichtete). Orte wie Großglobnitz, Kleinotten, Mayerhöfen, Niederglobnitz, Wolfenstein und Kleinpoppen sollen vom Lkw-Durchzugsverkehr entlastet werden. „Mit diesem für die Region so wichtigen Projekt schaffen wir somit ein Mehr an Lebensqualität für die Anwohnerinnen und Anwohner“, betont Landesrat Schleritzko.

