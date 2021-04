NÖN: Was ist Ihr Fazit nach über einem Jahr Corona: Was lief gut, was schlecht?

Lukas Brandweiner: Bei den Unterstützungen mittels Wirtschaftshilfen stehen wir in Österreich europaweit auf Platz 2. Gesundheitspolitisch sind wir gut unterwegs, bei den Testungen vorne dabei. Bei den Impfungen ist jetzt der Turbo eingelegt. Es ist sehr viel gut gelaufen. Jetzt stehen wir gut da und können das Licht am Ende des Tunnels sehen.

Alois Kainz: Ich kann nicht viel aufzählen, das gut gelaufen ist. Mittlerweile wurden Verordnungen vom Verfassungsgerichtshof dreimal aufgehoben. Es ist natürlich eine weltweit neue Situation. Das Licht am Ende des Tunnels bezüglich der Impfungen kann auch mit Skepsis betrachtet werden: Man sollte nicht ausgegrenzt werden, wenn man kein Impfbefürworter ist. Es sollte bei den Maßnahmen jetzt zurückgeschaltet werden. Wir brauchen Luft zum Atmen.

Wie würden Sie konkret lockern?

Kainz: Ich würde jetzt mit Hausverstand die öffentlichen Orte, wie Gastgärten, öffnen. Gleichzeitig sollen sich die Leute aber auch an Regeln halten.

Brandweiner: Die Zahlen haben gezeigt, dass der aktuelle Lockdown wichtig war. Ich kann meinem Kollegen aber recht geben, insofern wir so viele Freiheiten wie möglich schaffen müssen. Die Impfungen sind der „Gamechanger“. Alle 1,6 Sekunden wird in Österreich jemand geimpft, es geht jetzt wirklich etwas weiter. Ich bin optimistisch, dass wir die längste Zeit Lockdown hinter uns haben.

Kritik gibt es mitunter auch an der Reihung im Impfplan. Ihre Einstellung dazu?

Kainz: Im Nachhinein kann man jetzt natürlich sehen, dass es oft gehakt hat. Für mich ist wichtig, dass jeder, der die Impfung haben möchte, sie so schnell wie möglich erhält. Natürlich wurden bei AstraZeneca viele hellhörig und haben Termine abgesagt - völlig zu Recht. Jede Denkweise sollte akzeptiert werden.

Brandweiner: Ich sehe die Aktion „Österreich impft“ sehr positiv: Dort sind sich etwa Michael Häupl und Erwin Pröll, beziehungsweise auch Hans Krankl und Herbert Prohaska einig und zeigen, dass das Impfen wichtig und richtig ist. Entscheiden muss natürlich jeder für sich selbst. Der Impfplan ist aber richtig gewählt. Mittlerweile ist in Niederösterreich jeder Fünfte zumindest einmal geimpft.

Mit der Impfung soll ja auch die Normalität zurückkehren. Wie soll die aussehen: Soll es etwa ab Herbst herkömmliche Veranstaltungen geben, aber nur für Geimpfte?

Brandweiner: Wesentlich wird sein, dass man niemanden ausschließt. Wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass man etwa bei einem Konzert vorzeigen kann, dass man geimpft oder getestet ist. Ich verstehe, dass Personen, die bereits geimpft sind, ungeduldig sind.

Kainz: Ich sehe das nicht ganz so. Wichtig wäre, dass es bei Veranstaltungen ein Covid-Konzept gibt: Entsprechende Abstände, in geschlossenen Räumen soll eine Maske getragen werden. Ich würde den Eintritt nicht an die Impfung oder Testung binden. Es gibt Studien der WHO darüber, dass ein positiver PCR-Test nichts aussagt, wenn man keine Symptome hat. Die Tests sind eigentlich ungültig.

Brandweiner: Das höre ich zum ersten Mal, dass PCR-Tests nicht gültig wären. In den Teststraßen kommen Antigen-Schnelltests zur Anwendung, die zeigen, dass man aktuell nicht infektiös ist. Wenn es die nicht gäbe, hätten wir ganz andere Coronazahlen...

In Wien kommen regelmäßig an den Wochenenden tausende Menschen zusammen, um zu demonstrieren: Sollten Demos während der Pandemie untersagt werden?

Brandweiner: Jeder soll Meinungsfreiheit haben, aber in so einer Phase das noch zu befeuern und zu Demos aufzurufen, mit Bussen von Tirol nach Wien zu fahren – das versteht dann wirklich keiner. Es muss jeder selbst entscheiden. Gescheit ist es halt nicht. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, dessen Frau auf einer Intensivstation arbeitet. Wenn sie Bilder von Demos sieht, geht sie heiß.

Kainz: Mit Ende März gab es ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes, wo auch von uns eine Demo untersagt wurde. Dabei wurden aber falsche Tatsachen herangezogen. Die Definitionen, ab wann eine Demo untersagt werden kann, sind komplett ungeeignet.

Hört man einigen Menschen zu, macht sich eine Coronamüdigkeit breit, immer weniger Menschen wollen die Maßnahmen mittragen. Ist das auch Ihr Eindruck?

Kainz: Die Menschen sind von den ganzen Vorgaben und Einschränkungen müde geworden. Im ersten Lockdown haben die Leute alles mitgemacht. Jetzt lassen sich die Menschen aus ihren Erfahrungswerten heraus nicht mehr alles einreden. Es glaubt keiner mehr daran, dass es so weitergehen kann.

Brandweiner: Die Leute sind müde, es geht mir genauso. Das ändert leider nichts an der Situation. Heute (das Interview wurde am 16. April geführt, Anm.) gedenken wir auch den Todesopfern, die an Covid gestorben sind. In Österreich sind das fast 10.000 Menschen. Auch ich habe Bekannte, die teils im Spital waren und auch den Kampf gegen das Virus verloren haben. Wenn ein geliebtes Familienmitglied oder ein guter Freund wirklich ums Leben kämpft, ist das nicht mehr lustig. Ich habe aber Verständnis: Alle wollen raus und etwas erleben. Der einzige Hoffnungsschimmer ist eben die Impfung. Ich bin zuversichtlich, dass es jetzt rasant nach vorne gehen wird.

Werden Sie sich impfen lassen? Sind Sie bereits vorgemerkt?

Brandweiner: Von mir kommt hier ein klares „Ja“. Ich bin auch bereits vorgemerkt. Sobald ich dran bin, freue ich mich.

Kainz: Ich werde mich mit größter Wahrscheinlichkeit auch impfen lassen. Sobald ich dran bin, werde ich aber auch nicht in der ersten Reihe stehen und um den Stich rufen. Ich bin weder Gegner noch Befürworter, sondern ein vorsichtiger Mensch. Die wissenschaftliche Ausarbeitung ist nicht so belegbar, wie wir es bei anderen Impfungen gewohnt sind. Das ist einfach Neuland.

Brandweiner: Dass die Wissenschaft das nicht genau überprüft hat, muss ich zurückweisen. Im Gegenteil: Wir haben gesehen, was möglich ist, wenn weltweit die klügsten Köpfe an einer Lösung arbeiten.

Eine Coronamaßnahme ist ja das Tragen einer Maske. Warum weigern sich die FPÖ-Abgeordneten, sie im Nationalrat zu tragen?

Kainz: Es ist jedem freigestellt, sie zu tragen. Ich trage sie persönlich überall, im Parlament aber nicht. Wir hatten bisher fast 70 Sitzungen, wo es freiwillig war. Damit es verpflichtend ist, braucht es eine Änderung der Geschäftsordnung und eine Zwei-Drittel-Mehrheit (die zuletzt nicht erreicht wurde, weil die SPÖ ihre Zustimmung verweigert hat, Anm.). Außerdem wurde der Plenarsaal extra mit Plexiglasscheiben um 104.000 Euro umgebaut, damit man keine Maske tragen muss. Jetzt soll das plötzlich wieder nicht passen?

Brandweiner: Man braucht nicht überall Regeln. Wenn ich überall die Maske trage, weil es sinnvoll ist und im Parlament mache ich es aus Protest nicht, dann verstehe ich das nicht. Da muss ich den Parteiobmann der FPÖ, Norbert Hofer, zitieren, der gesagt hat: „Das freie Mandat erlaubt es, sich der Hausordnung zu entziehen. Wer das tut, stellt sich in einer Selbstüberhöhung über alle Menschen, die sich an Regeln halten müssen.“ Ich unterstütze die Forderung unseres Klubobmannes, dass jeder Abgeordnete, der nicht die Maske trägt, 1.000 Euro zahlt. Manche brauchen scheinbar eine Strafe, damit sie es lernen.

Eine Statistik der Universität Wien belegt, dass die Hälfte der Befragten nie oder nur sehr selten testen gehen. Ist das breit angelegte Testen überhaupt noch zielführend?

Brandweiner: Wir haben mit den Teststraßen in den Gemeinden schon viele Infektionsketten unterbrochen. Es ist klar der richtige Weg. Natürlich fehlen aktuell die Anreize, das merken wir. Es gibt aber mittlerweile auch viele Betriebe, die Teststraßen anbieten. Das finde ich toll, weil der Zugang während der Arbeitszeit sehr niederschwellig ist.

Kainz: Es soll jeder testen gehen können, der möchte. Es gibt aber auch Negativbeispiele: Eine Krankenschwester musste etwa vor kurzem einen Test machen, nachdem eine weitere Person im selben Raum positiv war. Die Krankenschwester hat beim Test gesagt, dass dieser nicht fachgemäß gemacht wurde. Das Ergebnis war positiv, es gab einen Absonderungsbescheid für die ganze Familie. Daheim hat sie sich selbst dreimal negativ getestet. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat ihr gesagt, dass es ein zweites Mal Testen nicht gibt. Das sind die negativen Seiten.

Mit dem Vorzeigen eines negativen Testergebnisses bei den körpernahen Dienstleistern vor dem aktuellen Lockdown gab es ja einen Anreiz. Wäre es jetzt nicht sinnvoll, die Gastronomie mit Sicherheitskonzepten öffnen zu lassen und auch dort den Eintritt an Negativtests zu koppeln?

Brandweiner: Wir haben eine Modellregion in Vorarlberg. Dort sieht man, dass das grundsätzlich funktioniert. Man muss auch auf die Wirtschaft hören: Gerade im Gastronomiebereich war diese Lösung für viele vor kurzem noch unvorstellbar. Beim vergangenen Gipfel hieß es dann: „Besser wir sperren mit Tests auf, als gar nicht.“ Das gilt es jetzt zu evaluieren. Jede Möglichkeit, die uns hilft, um aufsperren zu können, ist eine gute.

Kainz: Die Wirtschaft lechzt danach, ihren Betrieb wieder hochfahren zu können, auch unter Einschränkungen. Wirte machen ihre Arbeit ja mit Herz und Seele, die wollen das wieder retour haben. Am Anfang werden sie sich sträuben, aber sie sind ja willig, dass etwas geschieht.

Die Maßnahmen rufen ja laufend Kritik auf den Plan. Zuletzt gab es Wirbel um den FPÖ-Gemeinderat Niko Steinberg in Schweiggers, der auf Facebook einen Judenstern mit den Worten „Nicht geimpft“ und den Zeilen „Die Geschichte wiederholt sich“ sowie Bilder von Adolf Hitler neben ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz, dessen Kopf rot durchgestrichen war, gepostet hatte. Ist das noch berechtigte Kritik oder schon NS-Verharmlosung?

Brandweiner: Da ist die rote Linie mehr als nur überschritten worden. Es kann schon passieren, dass das jemand im Eifer des Gefechts macht. Aber dass das danach nicht klargestellt wird und es keine Entschuldigung gibt, sehe ich nicht ein. Da würde ich mir von der Mutterpartei eine klare Haltung erwarten. Anscheinend ist der Rechtskurs unter Herbert Kickl nicht mehr aufzuhalten. Bundesparteiobmann Norbert Hofer kann sich gerade nicht durchsetzen, das haben wir bei der Maskendiskussion ja schon gesehen.

Kainz: Ich persönlich hätte das nicht geschrieben. Jeder hat seine persönlichen Ansichten. Ich bin weder der Vater noch der Bruder von Niko Steinberg und kann nur sagen, dass das nicht in Ordnung war. Meinen Segen zu solchen Handlungen hat er nicht. Es ist vielleicht überreagiert worden von ihm, und ich glaube nicht, dass er das noch einmal macht.