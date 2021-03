Die Stimmung ist von Beginn an aufgeladen: Immer wieder muss der Bezirksrichter unterbrechen, weil sich die Angeklagte und der Zeuge Wortgefechte liefern. Was als Streit um gefällte Bäume beginnt, deckt tiefere Zerwürfnisse zwischen Vermieter und Mieterin auf.

Worum geht es: In der Region Gutenbrunn soll eine 50-jährige Mieterin mehrere Bäume im Garten des 54-jährigen Vermieters umgeschnitten haben. Beide wohnen im selben Haus. Zwar habe ihr der Vermieter erlaubt, Sträucher und Jungbäume umzuschneiden, nicht allerdings die großen Bäume: „Als dann die ganze Birkenallee vor dem Haus weg war, hat mich das schon erstaunt“, schildert der Vermieter. Er beziffert den Schaden mit 600 Euro. Weil er im Rollstuhl sitzt und in seiner Mobilität eingeschränkt ist, habe er auch das Geräusch der Motorsäge im Garten nicht zuordnen können.

Unerlaubt Computer gespielt? Ob es bei der Erlaubnis der Arbeiten zu einem Missverständnis gekommen sein könnte, will der Richter wissen. Möglich, sagen beide Parteien. Dem Prozess gehen aber weitere Streitigkeiten um nicht bezahlte Strom- und Heizkosten voraus. Außerdem vermutet der 54-Jährige, dass die Vermieterin ihren Sohn unerlaubterweise in einem unvermieteten Zimmer Computer spielen lasse. Er verweist auf den hohen Stromverbrauch von 1.300 Kilowatt in 20 Tagen: „Es gab eine Summe von Kleinigkeiten. Ich musste jetzt die Polizei rufen!“ Die beiden einigen sich, dass sich die Angeklagte mit 1.000 Euro an Heizölkosten beteiligt. Im Gegenzug sieht der Vermieter von den Bäumen ab. Das Verfahren wird für ein Jahr Probezeit eingestellt.