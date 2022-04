„Tag des HighTec-Lehrlings“: Einmal Silber und einmal Bronze

Werbung

Matthias Hollerer aus Altpölla, der seine Lehre bei Testfuchs in Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen) absolviert, konnte sich den zweiten Platz im Bereich Mechatronik sichern. Bronze in der Elektroinstallationstechnik ging an Jonas Atteneder aus Groß Gerungs vom Ausbildungsbetrieb EPS Electric Power Systems.

Beim „Tag des HighTec – Lehrlings“ gab es außerdem spannende Präsentationen zur Vielfalt der Lehrberufe und jede Menge Infos rund um die Lehre der niederösterreichischen Metallgewerbe im WIFI St. Pölten. Über 300 Schüler aus neun Schulen nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über die vielfältigen Chancen einer Lehre im Metallbereich zu informieren.

„Die Lehre ist eine Ausbildung, um die wir weltweit beneidet werden“, betonte dazu Wolfgang Ecker, der Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.