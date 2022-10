Vollbild

Die Tage der offenen Ateliers in Moniholz (Gemeinde Sallingberg) mit acht Künstlern wurden diesmal im neuen Feuerwehrhaus abgehalten (v. l.): Organisator Karl Schuhmeister, Eva Piribauer, Beatrix Schnait, Peter Piribauer, Kordula Müllner, Johannes Trinkl, Cornelia Sztuka und Josef Jager. Lena Gölß aus Zwettl: „Kunst war für mich immer schon der beste Weg, mit Menschen in Kontakt zu treten.“ Konstantina Farmaki aus Sprögnitz ist in Griechenland geboren. Mit der Teilnahme am Tag der offenen Ateliers in Niederösterreich präsentierte sie eine Reihe von Porträts mit den Helden von 1821 unter dem Titel „Freiheit oder Tod“. Marina Anton stellt ihre Werke international erfolgreich aus. Die Autodidaktin lebt in Zwettl. Walter Schubert kommt aus Waidhofen/Thaya und gestaltet ausschließlich Acryl-Gemälde. Nach wie vor faszinieren ihn die Gesichter und ihre Ausdruckskraft. Karl Blümel ist langjähriger Pädagoge und ein begeisterter Künstler. Er zeigte seine Werke im Atelier Sammer. Im Bild: Christa Wasinger, Künstler Karl Blümel, Gisela und Gerhard Käfer. Bildhauer Johann Scheiber aus Wiesensfeld lud in sein riesiges Atelier mit Skulpturen aus Holz und Metall ein. Besucher im Atelier Wibmer in Bärnkopf: Karl Grudl, Heidrun Grudl, Johanna Wibmer und Evi Jonas. Helga Ohrfandl öffnete in Wetzlas ihr Atelier. Anna und Friedrich Kammerer (rechts) stellten Kunst und Kunsthandwerk in ihrem Keramikhof in Siebenhöf (Langschlag) aus. Mit dabei Tante Margarete und Onkel Erwin Kammerer.

