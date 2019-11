In vielen Pfarren im Bezirk Zwettl fand am 31. Oktober wieder die „Nacht der 1.000 Lichter“ statt.

In Waldhausen folgen viele der Einladung in die Kirche.

Verschiedene Stationen luden dazu ein, in eine besondere Atmosphäre einzutauchen. Auf Lichterwegen durch die Kirche konnten die Besucher nachdenken, zur inneren Ruhe kommen, Kraft für den Alltag schöpfen, Gedanken ziehen lassen, beten oder einfach nur innezuhalten. Pfarrer Thomas Tomski spendete den Segen und danach ging es zur Agape in den Pfarrhof.

Tausende Lichter erstrahlten auch in der Kirche von Allentsteig . Die Mitglieder der Pfarre Allentsteig fertigten dafür unzählige Behältnisse für kleine Kerzen an.

Am Nachmittag wurde mit der Feier begonnen. Nicht nur vor der Kirche, hier konnten die Besucher durch ein Lichter-Labyrinth den Weg in die Kirche nehmen und am Platz davor einen Fisch und einen Stern aus Lichtern bewundern, auch in der Pfarrkirche befanden sich unzählige Lichter. Pfarrmoderator Slawomir Grabiszewski und Pater Bernhard begrüßten die Gläubigen und waren ebenso von dem Lichtermeer begeistert.

In der Marienkapelle bestaunte man einen Schriftzug aus Lichtern und in der Herz Jesu-Kapelle ein eindrucksvolles Kerzengebilde. Durch die mehr als 2.100 Kerzenlichter war eine ganz besondere Aura in dem Gotteshaus.

Nach der stimmungsvollen Messe sang Pfarrmoderator Grabiszewski mit den Ministranten ein Abschlusslied. Nach der Messe verweilten viele Gläubigen bei heißen Getränken noch einige Zeit in dem beeindruckenden und stimmungsvollen Lichtermeer.