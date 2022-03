Teure Energie: Vom Sprit bis zu Lebensmitteln

Werbung

Die Lebenshaltungskosten steigen. Das betrifft Privatpersonen ebenso wie Unternehmen.

Dass am Treibstoff bereits gespart wird, merkt man beim Zwettler Lagerhaus. An den Tankstellen sei ein Rückgang zu verzeichnen, wie David Wondra berichtet. Er betont, dass man beim Ölpreis selbst von den großen Zulieferern abhängig sei. Die Versorgungssicherheit sei aber in jedem Fall gegeben. Auch das Unternehmen selbst leidet unter den hohen Sprit- und Gaspreisen. „Wir heizen viel mit Gas im Lagerhaus Zwettl“, erzählt Wondra, und man sei natürlich viel mit Firmenfahrzeugen bei Kunden unterwegs. Bei den Energiepreisen hört es leider nicht auf. „An der Tankstelle sieht man die Teuerung plakativ, doch es geht in vielen Lebensbereichen weiter“, erklärt Wondra. Auch die Landwirtschaft wird betroffen sein. Während Produzenten einnahmensseitig womöglich von höheren Lebensmittelpreisen profitieren, gibt es neben dem Treibstoff auch bei Düngemitteln massive Steigerungen.

Freiwillige Zuschüsse für Hartl Haus-Pendler

Beim Echsenbacher Fertighaushersteller Hartl Haus entschloss man sich, den Mitarbeitern mit bis zu 50 Euro Pendler-Zuschuss unter die Arme zu greifen. „Mit dem Knacken der 2-Euro-Grenze beim Treibstoff in so kurzer Zeit konnten wir einfach nicht mehr tatenlos zusehen. Der Weg zur Arbeit darf nicht zur finanziellen Belastung werden. Auch wenn dadurch Fahrgemeinschaften einen positiven Schub erhalten haben, so haben wir doch viele Mitarbeiter, die auf den eigenen Pkw angewiesen sind und teils tief in die Tasche greifen mussten“, meint Hartl Haus-Direktor Yves Suter. Als Berechnungsbasis dient die Entfernung zum Arbeitsplatz. Somit lassen sich die tatsächlichen Mehrkosten am einfachsten eruieren. Hier entstehen Zahlungen bis zu 50 Euro netto für den Mitarbeiter. Das Ziel war es allerdings, dass die Mehrkosten durch die Preiserhöhungen bei Benzin und Diesel in Form des Zuschusses direkt beim Mitarbeiter landen. „Schön wäre es natürlich, wenn der Gesetzgeber in solchen Zeiten unbürokratisch solche freiwilligen Zuschüsse höher unterstützen würde, damit mehr Geld bei den Arbeitnehmern ankommt“, sagt Suter.

Die Zwettler Brauerei bemerkt den Anstieg der Kosten ebenfalls im Betrieb. „Vor allem die Ausgaben für Energie, Logistik und Verpackung sind überproportional betroffen – nicht erst seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Durch Export-Verbote von agrarischen Gütern in der Ukraine und einigen Nachbarländern, erhöhen sich die Getreidepreise bereits jetzt. Das trifft uns aufgrund unserer regionalen Partnerschaften für Braugerste und Hopfen nicht unmittelbar, aber mittelfristig ist hier ebenso von Kostenanpassungen auszugehen“, berichtet Marketingleiter Rudi Damberger.

Energiespar-Maßnahmen kann jeder setzen

Als herausfordernd bezeichnet auch Franz Tiefenbacher von der Firma Waldland die Situation, doch man könne damit umgehen, nicht zuletzt dank einer gewissen Routine mit Preisschwankungen. Das Modell eines Mindestpreises habe sich hier bewährt. Außerdem erwähnt Tiefenbacher: „Wir haben viele sehr wertschöpfungsintensive Kulturen. Der Prozentsatz, den Verpackung und Transport ausmachen, ist hier geringer. Das kommt uns zugute.“ Bauliche Investitionen konnte man zum Glück zu Jahresbeginn fixieren.

Dass es im Börsel knapp werde, merke man im Zwettler Sozialmarkt soma bisher nicht. Es kommen dort nicht mehr Leute zum Einkaufen als gewohnt.

Zwettl setzt Aktionen zum Energiesparen: In der WWF Earth Hour geht für eine Stunde vielerorts das Licht aus. Auch Zwettl beteiligt sich: So wird zwischen 25. und 28. März die Beleuchtung des Alten Rathauses abgedreht. „Jeder kann selbst im Kleinen Strom sparen und so die Umwelt entlasten“, erklärt Umweltgemeinderat Bernhard Thaler.

Strom werde in der Stadtgemeinde Zwettl auch abseits der WWF Earth Hour gespart. Öffentliche Anlagen werden zwar in den Abendstunden beleuchtet, in der Nacht wird darauf aber verzichtet.

