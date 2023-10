Teure Mieten: Wird Wohnen unleistbar?

Martin Bruckner, Obmann vom Verein Interkomm Waldviertel, beschreibt die Situation wie folgt: „Derzeit sehe ich vorwiegend beim Neubau Probleme wegen der gestiegenen Zinsen. Viele haben auf variable Kreditzinsen gesetzt, wobei der Zinssatz vor wenigen Jahren bei einem Prozent lag und derzeit auf vier bis fünf Prozent gestiegen ist. Auch die strengeren Regeln bei der Kreditvergabe spielen eine Rolle.“

Die überhitzte Baukonjunktur habe aber bereits nachgelassen und zu leichten Preissenkungen geführt. Laut Bruckner hat ein führendes Fertigteilhaus-Unternehmen seine Preise um fünf Prozent reduziert, da die Rohstoffpreise gesenkt wurden und der Materialeinkauf günstiger geworden ist.

Die exorbitante Preissteigerung der vergangenen zwei bis drei Jahre beim Immobilienkauf habe sich wieder gelegt. „Die Nachfrage ist aber immer noch wesentlich höher als das Angebot. Daher rechne ich nicht mit einer weiteren Preissenkung, maximal mit einer Stabilisierung. Leerstehende Altbauten gibt es genug, sie sind aber nicht am Markt verfügbar. Manche Besitzer verbinden persönliche Erinnerungen mit dem Haus, andere sehen sie als Geldanlage an. Ein leerstehendes Haus ist allerdings dem Verfall preisgegeben und verliert dadurch an Wert“, erklärt Bruckner.

Einer großen Herausforderung stehen seiner Meinung nach Nutzer von geförderten Wohnbauten gegenüber. „Bei manchen Nutzern ist die Darlehenstilgung noch offen, die Miete hat sich binnen zwei Jahren fast verdoppelt. Das kann selbst durch gestiegene Einkommen nicht aufgefangen werden.“

Damberger hofft auf Zinssenkung

Manfred Damberger, Vorstandsdirektor der WAV, rechnet in naher Zukunft mit einer Entspannung in drei Bereichen: „Bei der Unterstützung von Bund und Land im Bereich der Bestandsnutzungen – also nochmalige treffsichere Unterstützung durch vertiefte Subjektförderung. Durch die neuen Richtlinien der NÖ Wohnbauförderung – noch im Jahre 2023 und Abgehen der EZB-Zinspolitik weg von weiteren Erhöhungen bis hin zu Zinssenkungen – zumindest beginnend ab Mitte 2024.“

Der Trend bei der WAV geht laut Damberger derzeit in Richtung Reihen- und Doppelhäuser. „Die Nachfrage in diesem Bereich ist gestiegen, denn das ist die richtige Antwort auf die fehlenden Einfamilienhausprojekte, die derzeit durch die KIM-Verordnung kaum mehr finanziert werden können“, erklärt er.

Seine Empfehlung für Wohnungssuchende: „Auf keinen Fall die Nerven verlieren. Auch wenn momentan die gesamte Situation angespannt ist, so können wir als gemeinnütziger Wohnbauträger noch immer der beste Ansprechpartner sein für sicheres Wohnen in der Zukunft.“

„Einfamilienhäuser derzeit für viele unleistbar“

Dass der Wohnbau im Bereich der Einfamilienhäuser derzeit für viele unleistbar ist, unterstreicht auch Hartl Haus-Geschäftsführer Yves Suter. „Die Politik ist deshalb gefordert. Das Schaffen von Eigentum und Vermögen muss wieder ermöglicht und nicht durch Maßnahmen wie Kredit-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung, kurz KIM-V künstlich eingeschränkt werden“, betont Suter.

„Die Ausfallquote bei Einfamilienhausfinanzierungen liegt seit Jahren im Bereich eines Rundungsfehlers. Die KIM-V diente dem Abkühlen der Wirtschaft und sie hatte ihre Berechtigung. Aber jetzt gehört sie auch wieder entschärft – zumindest auf das Niveau wie in Deutschland. Sonst droht uns ein jahrelanger Teufelskreis von mietpreisgetriebener Inflation“, befürchtet der Geschäftsführer des Fertigteilhaus-Bauers.

Eine leichte Trendumkehr erlebt das Unternehmen zumindest in diesem Herbst. So sei das Bauen aktuell so günstig wie lange nicht mehr. Mit den aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen im Metallerbereich sei aber schon zu erahnen, dass auch im nächsten Jahr die Preise wieder steigen werden.

„Teuerung frustriert die Leute“

Viel Einblick hat auch Zwettls Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Jürgen Binder. Zu ihm kommen auch Menschen, die trotz guten Einkommens den Gürtel sehr eng schnallen müssen. „Der Mietpreisdeckel ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil die Mieten ohnehin schon eklatant hoch sind“, so Binder. So käme man bei einer Steigerung von nur fünf Prozent auch schon mal auf 400 Euro pro Jahr mehr – die im Haushaltsbudget fehlen würden. „Die Teuerungen frustrieren die Leute. Sie gehen arbeiten und denken sich, dass am Ende des Monats nichts mehr übrig bleibt“, meint Binder weiter. Viele Betroffene würden ungern davon reden, dass es gerade sehr knapp in deren Kasse ist. „Manche junge Familien, die ein Haus gebaut haben, stehen jetzt mit dem Rücken an der Wand“, weiß er. Das sollte man plakativ aufzeigen.

Binder zusammenfassend: „Es wird höchste Zeit, dass die Regierung Maßnahmen setzt, um die hohe Inflation in den Griff zu kriegen.“

„Etwas entspannter“

Die Frage der Wohnfinanzierung beschäftigt auch die Banken. Laut Peter Hochleitner, Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter bei der Waldviertler Sparkasse, seien aber derzeit keine größeren Probleme bei bestehenden Wohnbaukrediten feststellbar.

„Die meisten Wohnbaukredite sind Fixzinskredite, wo für einen gewissen Zeitraum der Zinssatz fixiert wurde, welche von den derzeitigen Zinserhöhungen nicht betroffen sind. Über 80 Prozent der gesamten Wohnbaukredite in der Waldviertler Sparkasse Bank AG sind fix verzinst“, erklärt Hochleitner. „Hier sind wir im Waldviertel deutlich konservativer und nun in einer etwas entspannteren Situation als möglicherweise in anderen Regionen.“ Durchschnittlich liege der Anteil an Fixkreditzinsen in Österreich bei circa 50 Prozent. „Derzeit können wir in der Waldviertler Sparkasse keine Notverkäufe beziehungsweise ,Unterbrechungen' feststellen“, sagt Hochleitner.

Der Finanzexperte bestätigt aber, dass sich das Wachstum der Wohnkredite am Gesamtmarkt verlangsamt hat. Der Markt für Wohnbaukredite geht bereits seit dem vierten Quartal 2022 stark zurück. „Die Österreicher wollen aber Eigentum aufbauen, und wir wollen sie dabei unterstützen“, erklärt Hochleitner und verweist auf eine aktuelle Integral-Wohnbaustudie für das Jahr 2023, die von der Erste Bank in Auftrag gegeben wurde.

Diese besagt, dass 64 Prozent der Österreicher in Eigentum leben wollen. 81 Prozent würden sich zwar mit ihrer derzeitigen Wohnsituation zufrieden zeigen, doch steigende Energie- und Wohnkosten seien klarerweise ein großes Thema. Acht von zehn Menschen zweifeln laut Studie an der Leistbarkeit eines Eigenheims.

„Im Rahmen unserer zentralen Verantwortung, unsere Kunden bestmöglich bei der Finanzierung ihres Lebensprojektes zu unterstützen, sowie dieses sicher und finanziell leistbar zu gestalten“, meint Hochleitner, denn: „Wir wollen Wohnträume schaffen, und nicht Alpträume“.