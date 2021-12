Tödlicher Verkehrsunfall: 89-Jähriger starb an Unfallstelle

Eine 88-jährige Wienerin habe um 11:30 Uhr an der Kreuzung der L 7174 mit der L 7198 das Haltezeichen missachtet, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Folglich sei es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 73-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land gekommen. Der 89-jährige Gatte der Wienerin sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.

Die Wienerin wurde laut Polizei schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land sowie seine Beifahrerin seien mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden.