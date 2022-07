Tourismus auf der Überholspur: Deutliche Lebenszeichen

Werbung

Der Tourismus befindet sich heuer auf Höhenflügen. Nachdem Corona-Einschränkungen auf das absolute Minimum heruntergefahren wurden, explodierten die Nächtigungszahlen im Bezirk.

Im Mai verzeichnete der Zwettler Bezirk in Summe 6.952 Ankünfte und 30.034 Nächtigungen. Das ergibt ein Plus von 112 bzw. 56 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum 2021. Die Stadt Zwettl selbst war einer der großen Profiteure im Waldviertel und verzeichnete ein Nächtigungsplus von knapp 83 Prozent (5.264 Nächtigungen im Mai 2022). Natürlich sind die beeindruckenden Zahlen mit Vorsicht zu genießen, kam Österreich im Frühjahr 2021 gerade frisch aus einem Lockdown.

Nichtsdestotrotz kann der Waldviertler Tourismus heuer voll punkten. „Die Menschen sehnen sich – gerade jetzt nach den vergangenen, herausfordernden Corona-Jahren – nach Erlebnissen in der Natur, Bewegung im Freien und bereichernden neuen Erfahrungen und Eindrücken“, betont die Geschäftsführerin der Destination Waldviertel, Kristiane Spiegl. Dass es seit dem Winter quasi keine Einschränkungen mehr gab, hätte den Menschen Sicherheit bzw. vor allem Planungssicherheit gegeben.

Andererseits würden dadurch auch wieder mehr Menschen ihren Haupturlaub im Ausland machen. Gerade in Coronazeiten konnte das Waldviertel durch seine Natur bei Urlaubern punkten und war in den Sommermonaten teils mehr besucht als noch vor der Pandemie.

„Trotz der Rückkehr des Auslandsurlaubs profitieren wir aber davon, dass in den Vorjahren viele Menschen das Waldviertel als abwechslungsreiche Urlaubsregion für sich entdeckt haben und sich bewusst wieder für einen Urlaub im Waldviertel entscheiden“, meint Spiegl. Die großen touristischen Pluspunkte in Zwettl sieht sie unter anderem beim Stausee Ottenstein und dem weitverzweigten Wander- und Radwegenetz in der Region. Auch Ausflugsziele wie das Stift Zwettl oder der Bärenwald Arbesbach seien große Pluspunkte für den heimischen Tourismus.

Für den restlichen Sommer kann der Kurs also so weitergehen. „Die Buchungslage ist für diesen Sommer erfreulich – vor allem unsere Qualitätsbetriebe profitieren von den aktuellen Trends“, sagt die Tourismus-Geschäftsführerin. „Man muss aber auch erwähnen, dass unsere Betriebe schon bemerken, dass die Kaufkraft nachlässt und die Menschen sparen – besonders natürlich bei den Freizeitaktivitäten.“ Gerade das sei aber vielleicht auch ein Vorteil gegenüber teuren Flugreisen.

In Zukunft möchte die Destination Waldviertel verstärkt auch den Herbst und Winter bewerben. „Es hat sich in den letzten Jahren immer mehr gezeigt, dass Kurzurlaube gefragt sind, und das über das ganze Jahr verteilt.“ So hätten Wanderungen durchaus auch im Winter ihren Reiz.

„Das Waldviertel hat hier einiges zu bieten. Wanderungen in der bunten Natur, Sonnenstunden über der Nebeldecke genießen, zahlreiche Tiererlebnisse wie Wanderungen mit Alpakas bis hin zu Langlaufen und Spazieren im Schnee“, zählt Spiegl zu den Angeboten nach der Hauptsaison.

