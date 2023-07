Trockenheit: Waldbrandverordnung tritt ab sofort in Kraft

„Die Situation im Wald wird von uns laufende beobachtet“ so Bezirkshauptmann Markus Peham. Seit heute gilt im gesamten Bezirk Zwettl die Waldbrandverordnung. Diese wird zum Hintanhalten von Waldbränden verordnet und verbietet jegliches Feuerentzünden und Rauchen in Waldgebieten und Gefährdungsbereichen. „Der Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Wind­verhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen“, heißt es in der Verordnung. Es steht jedem Waldeigentümer frei, dieses Verbot in geeigneter Weise ersichtlich zu machen.

Hohe Strafe bei Missachtung

Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 174 Abs. 1 lit. a) Z. 17 des Forstge­setzes 1975 mit Geldstrafen bis zu € 7.270,00 oder mit Arrest bis zu 4 Wochen bestraft.