Sommerzeit ist Wespenzeit. Während einige Medien ein Rekordjahr für Wespen diagnostizieren, dürfte es im Bezirk Zwettl um die ungebetenen Tischgäste aber relativ ruhig sein.

So wurde die Freiwillige Feuerwehr Zwettl-Stadt im heurigen Sommer erst 14 Mal um die Entfernung von Wespennester im Bezirk ersucht. „Die Leute rufen direkt bei uns an. Wir übernehmen diese Arbeit, weil es keinen gewerblichen ‚Kammerjäger‘ in der Nähe gibt“, erklärt Kommandant-Stellvertreter Matthias Hahn im Gespräch mit der NÖN.

Kein Einsatz ohne Schutzanzug

Die Florianis entfernen nur Nester, bei denen eine Gefährdung für Personen besteht. Obwohl auch schon Anfragen kamen, Nester in Wäldern zu entfernen, beschränken sich Hahn und seine Kameraden auf den bewohnten Bereich: „Die Tiere müssen auch irgendwo leben. Wenn das Nest aber über einem Schlafzimmerfenster hängt und du kannst es nicht aufmachen, um zu lüften, verstehe ich es.“

Die Einsätze sind nicht für jeden, vor allem weil es auch in der Wehr einige Allergiker gibt. Deshalb hat sich eine Gruppe von etwa fünf Florianis gebildet, die die Nester entfernen. „Das ist unser kleiner Spezialistenkreis“, sagt Hahn lachend.

Meistens werden die Nester noch am selben Tag entfernt. Im Einsatz sind dabei meist zwei bis drei Florianis, alleine wird nicht gearbeitet.

Zur Ausrüstung zählen zwei spezielle Ganzkörper-Schutzanzüge, mit Helm und Gesichtsschutz. „Ohne diesen Anzug versuchst du es nur einmal“, sagt Hahn. Vor der Anschaffung vor knapp acht Jahren gingen die Florianis lediglich mit einem Imkernetz, Handschuhen und einer Schutzjacke zu den Nestern.

„Das ist heute unvorstellbar“, so Hahn. Aber selbst der Schutzanzug hilft nicht immer: „Mindestens einmal im Jahr wirst trotzdem gepeckt.“

Schwierige Suche auf dem Dach und im Boden

Vor allem in Dachstühlen treffen die Wespen auf eine ungestörte und warme Umgebung. Oft versteckt sich auch ein Nest unter den Dachziegeln. Dann muss die Feuerwehr in Absprache mit den Hausbesitzern das Dach öffnen. „Wir versuchen natürlich, so wenig wie möglich zu beschädigen“, sagt Hahn.

Einige Schwärme bauen ihre Nester auch in den Boden. Die Wehr muss sie dann ausgraben, was besonders schwierig ist, weil diese Erdwespen sehr aggressiv sind.

Die Größe der Nester variiert sehr stark und kann von einigen Zentimetern bis zu eineinhalb Metern reichen. „Das größte Nest, das ich bisher gesehen habe, war größer als der Kamerad, der davor gekniet ist“, sagt Hahn. Eine Dreiviertelstunde dauerte es, das Riesennest zu entfernen.

Zur Sicherheit haben die Florianis auch immer ein Set mit Cortisol dabei. „Viele Menschen, bei denen wir ein Nest entfernen, wissen selber nicht, dass sie allergisch sind“, erklärt Hahn.

Auch Wespennester werden von den Florianis entfernt. Sie werden umgesiedelt, wie hier bei Stift Zwettl. | FF Zwettl-Stadt

Er rät dazu, im Zweifelsfall immer die Feuerwehr zu kontaktieren, denn: „Es kann auch gefährlich werden, wenn jemand auf eine Leiter steigt, wild herumfuchtelt und dann runterfällt.“

Neben Wespennestern entfernt die Wehr auch Bauten von Hornissen. Weil die Tiere geschützt sind, werden die Nester nicht zerstört, sondern umgesiedelt.

2018 musste die Wehr übrigens 86 (!) Nester von Wespen entfernen. 2011 waren es 71, ein Jahr darauf lediglich fünf. „Sonst heißt es immer: ‚Heißer Sommer – viele Wespen. Heuer haben wir einen heißen Sommer und es gibt fast keine Wespen“, sagt Hahn. Woran liegt das?

Klimaerwärmung „verstört“ die Wespen

Ewald Altenhofer aus Etzen ist ehemaliger Biologielehrer und ein wahrer Wespenexperte. Seine Erklärung: „Im April und Mai war es sehr trocken und warm. Durch die Erwärmung kommen die Tiere zu früh aus der Winterruhe und sind im gewohnten Gleichgewicht gestört.“ So habe er auch so früh wie noch nie Hornissenköniginnen fliegen sehen.

Über 300 Blattwespenarten hat Altenhofer bisher selbst gezüchtet. „Dabei braucht es auch eine Art grünen Daumen“, sagt er im Gespräch mit der NÖN. Er steht dabei im Austausch mit Forschern aus aller Welt, etwa aus Amerika, Holland und Deutschland.

Vor sieben Jahren sorgte er selbst für eine Sensation unter den Forschern: Bei einem Spaziergang im Dreiländereck nahm er einige Farnstiele mit. Darin befanden sich die Eier einer Blattwespenart. Aus ihnen schlüpfte eine Schlupfwespenart, über die seit 170 Jahren nichts bekannt war.

Für den Menschen gefährlich sind übrigens nur zwei der elf in Mitteleuropa vorkommenden Arten: Vespula vulgaris („Gemeine Wespe“) und Vespula germanica („Deutsche Wespe“).

Von sich aus stechen im Normalfall beide Arten nicht. Erst wenn sie gereizt werden, kann es schmerzhaft werden. Deshalb rät Ewald Altenhofer: „Ruhig bleiben und nicht um sich schlagen ist die beste Methode.“