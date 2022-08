Umrüstung auf LED-Beleuchtung: Um zwei Drittel weniger Energie

Werbung

Bei den hohen Energiepreisen ist Stromsparen nicht nur in privaten Haushalten ein großes Thema. Viele Zwettler Gemeinden befinden sich derzeit in der Umstellung auf LED-Beleuchtung.

So etwa in Ottenschlag. Zwei Drittel der Lichtpunkte sind bereits auf LED umgestellt. „Bis 2025 sollen die restlichen Lampen ausgetauscht werden“, meint Bürgermeister Paul Kirchberger. Man hat in der Gemeinde auf eine schrittweise Umstellung gesetzt, um auch die Förderungen auskosten zu können. Bei den Stromkosten machen sich die vermehrten LED-Lampen jedenfalls jetzt schon bemerkbar.

Wir haben 2016 alle Lichtpunkte in einem Zug in der gesamten Marktgemeinde umgestellt, das war wichtig, dass das in einem ging.“ Karl Elsigan Bürgermeister von Schwarzenau

Auch in der Gemeinde Bad Traunstein ist die Umstellung schon sehr weit fortgeschritten. Lediglich drei Ortschaften fehlen noch, und auch die seien laut Bürgermeister Roland Zimmer bereits in Plan.

Es gibt im Zwettler Bezirk außerdem Vorreitergemeinden, deren Ortsbeleuchtung bereits komplett auf LED-Lampen umgestellt wurde.

In der Gemeinde Pölla etwa läuft schon die gesamte Straßenbeleuchtung über LED, und das bereits seit fünf Jahren, in Arbesbach sogar schon seit zwölf Jahren. In Gutenbrunn sind ebenfalls alle Ortsbeleuchtungen LED-Lampen, auch bei Schule und Kindergarten. Nur im Turnsaal der Schule gibt es noch alte Lampen. Bürgermeisterin Adelheid Ebner meint: „Wir sind hier sehr gut dabei.“

Stromverbrauch um zwei Drittel weniger

Schwarzenaus Bürgermeister Karl Elsigan berichtet: „Wir haben 2016 in einem Jahr alle Lichtpunkte in einem Zug im gesamten Gebiet der Marktgemeinde umgestellt, das war wichtig, dass das in einem ging.“ Es wurden große Sanierungen durchgeführt und 670 Lichtpunkte ausgetauscht. „Das hat ein ganzes Jahr gedauert, die Stromeinsparungen waren massiv“, erwähnt Elsigan. Wie der Energiebeauftragte Andreas Datler berichtet, konnte man den Energiebedarf für die Straßenbeleuchtung von zuvor 150.000 bis 155.000 Kilowatt pro Jahr auf etwa 52.000 Kilowatt pro Jahr senken – circa zwei Drittel weniger. „Dabei haben wir nun um etwa fünf Prozent mehr Lampen“, sagt Datler. Die Gemeinde hat außerdem Garantieverträge abgeschlossen: Zehn Jahre Garantie auf die Lichtpunkte und dass die LED-Lampen 25 Jahre lang lieferbar sind.

Zu 100 Prozent auf LED umgestellt ist seit diesem Sommer auch die Beleuchtung in der Gemeinde Kirchschlag. „Seit drei Jahren haben wir die Lampen Stück für Stück umgestellt“, sagt Bürgermeisterin Christina Martin.

Die LED-Beleuchtung ist ein wichtiger Punkt beim Thema Stromsparen in den Gemeinden. Der Arbesbacher SPÖ-Gemeinderat Herbert Kraus meint außerdem: „Ich bin der Meinung, dass die von den ÖVP-Politikern lancierte Meinung, es einfach dunkel zu machen, der falsche Weg ist. Denn nur die Gemeinden in der Nacht ab einer bestimmten Uhrzeit dunkel zu machen, ist nicht nachhaltig.“ Man müsse beim Stromsparen auf verschiedene Maßnahmen setzen. Bei der Umstellung auf LED sollten laut Kraus auch die gemeindeeigenen Einrichtungen nicht vergessen werden. Im Bezug auf das Heizen verweist er außerdem auf die Forderung der SPÖ nach Luftreinigern in allen Schulklassen, dank derer man sich das Lüften ersparen würde, wo wieder nur kalte Luft in die Räume kommt, die wieder aufgeheizt werden muss. „Das würde ich vernünftiger finden als die Kinder frieren zu lassen“, betont Gemeinderat Kraus.

Weiter hinten mit der Umstellung ist man in der Stadtgemeinde Zwettl. Per Ende 2021 waren von den 3.813 Lichtpunkten in der Gemeinde erst 535 auf LED umgestellt.

In Zwettl erst knapp 15 Prozent LED

„Wir fordern seit Jahren, dass die Umstellung schneller passieren soll“, meint Grünen-Stadträtin Silvia Moser und sieht akuten Handlungsbedarf. Immerhin ist die Stromersparnis mit LED-Lampen signifikant. „Dass in Zwettl so gezögert wurde, fällt uns jetzt auf den Kopf“, meint Moser. Eines der Klimaziele des Landes NÖ ist es, bis 2030 sämtliche Straßenbeleuchtungen auf LED umgestellt zu haben. „Wenn wir so weitermachen, schaffen wir das nicht“, sagt Moser.

Energiegemeinderat Wolfgang Huber: „Wir sind laufend dabei, die Beleuchtung auf LED umzustellen.“ In einer so großen Gemeinde wie Zwettl sei dies jedoch nicht so einfach, wie in kleineren. Viele der Lampen in der Stadtgemeinde sind außerdem relativ neu, da erst kürzlich, bevor die Umstellung auf LED zur Sprache kam, einiges in die Beleuchtung investiert wurde.

„Wir wollen jedes Jahr etwa 200 bis 300 Lampen tauschen“, erwähnt Huber. Es sei sinnvoll, größere Projekte ortschaftsweise umzusetzen. Da die LED-Lampen einen anderen Umkreis beleuchten als die alten Straßenlampen, würden teilweise auch die Lichtpunkte neu berechnet werden müssen. Sind also Lichter zu versetzen, ist die Umstellung nochmals aufwendiger.

