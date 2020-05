Der Run auf die Führerscheine ist seit der Vorwoche in den Fahrschulen groß. Kein Wunder, gab es seit 16. März keine Fahrkurse mehr. „Es ist ein großer Rückstand aufzuarbeiten“, lautet der Tenor bei Easy-Drivers, der Fahrschule Hörth und jener von Tobias Purkarth.

Osterkurse erst jetzt

„Wir mussten alle Kurse und Fahrstunden absagen, die wir jetzt mit großem Engagement der Fahrlehrer abhalten“, zeigt Tobias Purkarth auf. Er hat im Dezember die beiden Dolejschi-Fahrschul-Standorte Zwettl und Krems mit 17 Mitarbeitern übernommen. „Jetzt sind die Fahrschüler, die zu Ostern einen Kurs belegen wollten, an der Reihe. Auch jene, deren Kurse unterbrochen worden sind, können wieder weitermachen. Darüber sind natürlich die L17-Fahrschüler und jene, die ihren Mopedführerschein machen, sehr froh“, weiß der Jungunternehmer, der mit einem Umsatzverlust gleich zum Neustart zu kämpfen hat. „Die Höhe dieses Verlustes kann ich genau belegen, eine Unterstützung kriege ich nicht. Ich hoffe jetzt auf einen Fixkostenzuschuss. Das 38-Milliarden-Paket ist mehr oder weniger heiße Luft, die Stundungen und Liquiditätskredite sind für den Moment, allerdings müssen sie zurückgezahlt werden“, ärgert sich Purkarth, dem auch die späte Info über den erlaubten Neustart sauer aufstoßen lässt: „Die offizielle Mitteilung, dass wir mit 1. Mai neu starten dürfen, ist am 30. April um zirka 23 Uhr eingetroffen. Die Vorlaufzeit war daher bei Null.“

Masken beim Fahren

Die Fahrschüler sind also jetzt wieder mit den Fahrschulautos unterwegs, alle müssen Masken tragen – natürlich auch die Prüfer bei den praktischen Fahrprüfungen. Der theoretische Teil wird mit der Hälfte der Kapazität des Vortragsraumes durchgeführt, um den Mindestabstand von einem Meter gewährleisten zu können. „Wir sind bestrebt, alle, die den Führerschein machen wollen, zu bedienen. Dazu werden wir in Zwettl und in Krems mehr Kurse anbieten“, verspricht Purkarth, der während des Shut-Downs die Hotline täglich bedient hat. „Dieses Service haben nur wenige Fahrschulen in diesem Umfang geboten. Wichtig sind aber die Kunden, an denen wir uns orientieren.“

Online-Kurse gefordert

Die Kritik von der Konkurrenz, dass Easy-Drivers unerlaubt Online-Kurse während des Shut-Downs angeboten hätte, weist Carmen Fichtinger zurück. „In den Schulen ist ein Online-Distance-Unterricht möglich, für die Fahrschulen wurde diese Art des theoretischen Unterrichtes abgelehnt. Wir hoffen aber weiterhin, dass hier ein Umdenken passiert. Wir brauchen jetzt drei Kurse, um jene Fahrschüler, die sonst an einem theoretischen Kurs teilgenommen haben, unterzubringen. Das bringen die Corona-Richtlinien mit sich. Online-Kurse würden uns da viel helfen“, meint Fichtinger.

Dichtes Programm

Bei den Easy-Drivers, zu dieser Marke zählen um die 50 Fahrschulen, gibt es nach dem Neustart ein sehr dichtes Programm: „Aber man kann die Mitarbeiter nicht überstrapazieren, außerdem müssen wir uns auch ans Arbeitsgesetz halten. Wir hoffen, dass die Kunden etwas Geduld haben. Zuerst werden die abgesagten Kurse nachgeholt und die abgebrochenen weitergeführt“, erklärt Fichtinger.

Mehrere Abendkurse

Horst Hörth von der Zwettler Fahrschule Hörth startete mit dem Betrieb erst mit 11. Mai: „Die erste Mai-Woche haben wir für die Vorbereitung genützt.“ Er rechnet mit Umsatzeinbußen, da es durchaus sein kann, dass wegen fehlender Einkünfte so manche Eltern den Kindern in der Corona-Zeit den Führerschein jetzt nicht finanzieren können. „Wir bieten jetzt vermehrt Abendkurse an, damit die Jugendliche keinen Terminstress mit Schule und Arbeit bekommen.“ Am 18. Mai wird es bei ihm die erste Prüfung nach der Corona-Schließung geben.