Viel Zuspruch für Wahlrechts-Änderung

Lange gefordert, jetzt so gut wie erreicht: Das Wahlrecht für Zweitwohnsitzer fällt mit größter Wahrscheinlichkeit bei der nächsten Versammlung des Landtags. Neben dem Burgendland ist Niederösterreich aktuell das einzige Bundesland, in dem auch Zweitwohnsitzer ihre Stimme bei Landtags- und Gemeinderatswahlen abgeben dürfen. Das führte zu Gesprächsstoff und ließ Zweifel an der Gerechtigkeit des Wahlsystems aufkommen. Da über die Landtagswahlen auch der Bundesrat bestimmt wird, durften in Wien und Niederösterreich gemeldete Menschen sozusagen zwei Mal wählen.

In Zwettl stößt die Entscheidung auf großen Zuspruch bei den führenden Politikern. Der SPÖ-Bezirksvorsitzende Herbert Kraus begrüßt das Aus des Zweitwohnsitzer-Wahlrechts. „Man weiß ja noch von den jüngsten Wahlen auf Landes- und Gemeindeebene, was für Schindluder da getrieben wurde. Auf ein Mal meldeten sich Zweitwohnsitzer ohne Ende in den Gemeinden an und verfälschten so natürlich das Wahlergebnis“, sagt Kraus.

Für die SPÖ ist das Aus des Zweitwohnsitzer-Wahlrechts aber auch nur ein erster Schritt im Demokratiepaket. So fordert Kraus auch die Abschaffung der Verteilung der Regierungssitze nach dem System d‘Hondt. Dieses würde klar die Mehrheitspartei bevorzugen. Auch die Abschaffung nichtamtlicher Stimmzettel bleibt ein kritisches Thema. Parteien können so bereits vorausgefüllte Stimmzettel verteilen. Diese bleiben dem Anschein nach vorerst erhalten, zum Missfallen der SPÖ.

Ende der „Willkür der Bürgermeister“

Zufrieden zeigen sich die Grünen. „Es geht einfach darum, dass bei den Wahlen Klarheit herrscht“, meint Bezirkssprecher Andreas Piringer. So konnten Gemeinden bisher selbst festlegen, wer im Ort verankert und somit wahlberechtigt ist, und wer nicht. Die Gemeinden hätten teilweise stark unterschiedlich agiert. „Der Bürgermeister konnte so noch willkürlich entscheiden, wer von den Zweitwohnsitzern wählen darf “, meint Piringer.

Natürlich verstehe er aber auch engagierte Zweitwohnsitzer, die nach Mitbestimmung suchen. „Für die ist es schon ein Einschnitt, aber die Klarheit hinter den Wahlen hat Priorität“, betont der Grünen-Bezirkssprecher.

Ähnliche Worte findet auch der FPÖ-Bezirksvorsitzende Alois Kainz: „Ich kann die Änderung nur begrüßen. Damit hört es endlich auf, dass der Bürgermeister alleine über die Wahlberechtigung entscheiden kann, und der fahle Beigeschmack wird aus dem Weg geräumt.“ Die Zweitwohnsitzer seien auch der Grund für viele der Wahlanfechtungen der vergangenen Jahre gewesen.

