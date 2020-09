Freude über die intensivierte Zusammenarbeit mit der Zwettler HAK herrscht in der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof. Es seien für Kurzentschlossene sogar noch einige Plätze in der Pferde-HAK frei, wie Direktorin Michaela Bauer berichtet.

Nicht mehr geführt wird in dem Schuljahr die Holz-HAK, da daran zu wenig Interesse bestand. Ansonsten sei man mit den Schülerzahlen sehr zufrieden. „Es beginnen in den fünf ersten Klassen der Fachschulen über 100 Schüler“, erwähnt Bauer. Es gibt zwei Landwirtschaftsklassen, zwei Hauswirtschaftsklassen und eine Klasse der Pferde-HAK.

Milz geht in Pension

Die Schüler der Fachrichtungen Landwirtschaft und Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement haben außerdem eine neue Stundentafel. Das Fach Humanökologie wurde neu eingeführt und die Schwerpunktfächer in Wahlpflichtfächer umbenannt. Neu ist die Möglichkeit, dass diese nun fachrichtungsübergreifend gewählt werden können. Am Standort gibt es auch einige Neuerungen. So hat etwa der Rinderstall einen Fütterungsroboter und die Einzäunung des Stallareals begann im Sommer. Verabschiedet hat man sich am Edelhof mit Ende letzten Schuljahres von Hartmann Milz, der nach 40 Jahren an der Fachschule seinen Ruhestand antritt.

Fachschule dauert nun vier Jahre

Maria Edlinger, Direktorin der Fachschule Ottenschlag berichtet: „Wir starten wieder mit drei Klassen und einem neuen Lehrplan.“ Außerdem unterstützen drei Kollegen der Fachschule Zwettl mit einigen Stunden die LFS Ottenschlag. Eine Neuigkeit gibt es auch in der Ausbildung, so starten die Schüler im ersten Jahrgang mit der vierjährigen Fachschule. „Sie sind nun drei Jahre in der Schule, dann absolvieren sie ein Praktikum und haben schließlich noch ein Monat in der Schule zur Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung als Koch oder Restaurantfachmann“, berichtet Edlinger.

Letzter Diplomlehrgang startet

In der Zwettler Gesundheits- und Krankenpflegeschule sind im Vergleich zum Vorjahr ähnliche Schülerzahlen. Standortleiterin Martina Grubmüller erwähnt: „Heuer startet der letzte Diplomlehrgang. Nächstes Jahr ist die letzte Möglichkeit in die verkürzte Diplomausbildung einzusteigen.“ 28 Schüler nutzen dieses Jahr noch die Chance auf die dreijährige Diplomausbildung an der Schule, zehn starten im verkürzten Lehrgang und insgesamt 24 beginnen mit der Ausbildung zum Pflegeassistenten oder Pflegefachassistenten.