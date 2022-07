Vier-Tage-Woche: Ein freier Tag zusätzlich?

Werbung

Wer hat sich wohl nicht schon einmal einen extra Tag zwischen Samstag und Sonntag gewünscht? Mit einer 4-Tage-Woche wären die arbeitsfreien Tage auf drei ausgedehnt. Forderungen danach kommen immer wieder, doch wäre ein solches Arbeitemodell betrieblich auch umsetzbar?

„In gewissen Bereichen ist eine 4-Tage-Woche sicherlich möglich. Im Baubereich wird dies auch zum Teil bereits umgesetzt“, berichtet Wolfgang Häusler, Leiter Rechnungswesen und stellvertretender Geschäftsführer des Zwettler Lagerhauses. Voraussetzung sei das Aufsetzen einer Betriebsvereinbarung, in der festgelegt wird, dass die Arbeitszeit auf vier Tage aufgeteilt wird. Nicht in allen Bereichen wäre dies so leicht, da man oftmals, speziell im Handel, von den Öffnungszeiten abhängig ist. Bei passenden Rahmenbedingungen könne die 4-Tage-Woche für Dienstnehmer und Dienstgeber eine sehr gute Variante sein.

Für Christof Kastner, Geschäftsführer des Lebensmittelgroßhändlers Kastner, ist eines klar: Eine 4-Tage-Woche ist lediglich denkbar, solange sie keine Arbeitszeitverkürzung bedeutet. Ein Modell, wie es oft kursiere, bei dem mit Einführung einer 4-Tage-Woche auch weniger gearbeitet wird, wäre nicht finanzierbar. Generell diskutiere man bei Kastner jedoch derzeit intensiv über ein 4-Tage-Arbeitsmodell. In vielen Bereichen scheint dies im Grunde umsetzbar. In Zwettl wird etwa auch derzeit im Schichtbetrieb gearbeitet, um das große Volumen an Waren zu meistern.

„Wir stehen dem Modell der 4-Tage-Woche offen gegenüber, aber unter der Prämisse, dass die geltenden Kollektivvertragsregelungen bleiben“, meint Kastner. Es sei ganz logisch: „Mit weniger arbeiten kann man nicht reicher werden.“ Eine verkürzte Arbeitszeit wäre wirtschaftlich gesehen also nicht denkbar, zumal es derzeit bereits schwierig ist, geeignete Personen am Arbeitsmarkt zu finden. „Wir sind in der Kastner-Gruppe derzeit auf der Suche nach 40 zusätzlichen Mitarbeitern“, gibt Geschäftsführer Christof Kastner an.

In vielen Bereichen bereits angeboten

„Wir stehen der 4-Tage-Woche sehr offen gegenüber und bieten dieses Arbeitsmodell in vielen Bereichen auch bereits an — im Bereich Produktion beispielsweise seit über 20 Jahren“, erzählt Isabella Schwarzinger, Leitung von Human Resources in der Privatbrauerei Zwettl. Aktuell arbeite man daran, die 4-Tage-Woche in weiteren Bereichen umzusetzen. „Damit wollen wir den Wünschen und Bedürfnissen der Mitarbeiter nachkommen und unsere Position als attraktiver und innovativer Arbeitgeber weiter stärken“, sagt Schwarzinger.

In der Zwettler Brauerei bietet man im Bereich Produktion seit über 20 Jahren die 4-Tage-Woche an. Foto: Privatbrauerei Zwettl

Auch bei der Firma Sonnentor erscheint eine 4-Tage-Woche nicht abwegig. „Ich könnte mir das für Vollzeitmitarbeitende bei Sonnentor prinzipiell schon vorstellen. Wir sind hier aber erst in der Recherchephase“, berichtet Klaus Doppler, der seit 2019 als Geschäftsführer für die Bereiche Personalmanagement, Betriebsorganisation, Produktionsplanung, Produktion und Qualitätsmanagement verantwortlich ist. Es gelte hier erst einmal, die rechtlichen Bedingungen abzuklären. Außerdem besteht die Frage, ob sich das Modell einer 4-Tage-Woche überhaupt in allen Bereichen umsetzen lässt. „Wir werden das in den nächsten Monaten ausführlich prüfen. Flexible Arbeitszeiten sind uns bei Sonnentor sehr wichtig. Wir bieten bereits rund 150 verschiedene Arbeitszeitmodelle an“, betont Doppler. So sei Gleitzeit für den Großteil der Mitarbeitenden selbstverständlich, auch in vielen Bereichen der Produktion.

Generell scheint die 4-Tage-Woche in der Baubranche beziehungsweise in handwerklichen Bereichen schon eher angekommen zu sein, als dies in vielen anderen Branchen der Fall ist.

In der Arbesbacher Tischlerei Stemmer etwa ist die 4-Tage-Woche zum Teil schon gelebte Praxis. „Unsere Monteure haben de facto eine kurze Woche“, erzählt Geschäftsführer Valentin Stemmer. Mitarbeiter in der Werkstatt sind freitags auch nur bis 11 Uhr im Dienst. Man könne die Stunden also gut von Montag bis Donnerstag aufteilen.

