Vorbereitung auf den neuen Hund soll vor Überforderung schützen

Für Personen, die sich einen Hund anschaffen wollen, ist nun ein Sachkunde-Nachweis in Form eines Kurses verpflichtend zu erbringen. Diese Verschärfung des Hundehalte-Gesetzes sei aber nur dann sinnvoll, wenn der Kurs vor dem Erwerb eines Vierbeiners besucht wird. „Erst dann kann man sich vorstellen, was auf einen zukommt“, sind sich die Fachleute einig. Nachgebracht werden kann dieser Sachkunde-Nachweis aber bis zu sechs Monate nach dem Hundeeinzug.

Hundesportverein bietet Kurse zum Sachkunde-Nachweis an

Am Standort des Hundesportvereins in Böhmhöf (Gemeinde Großgöttfritz) wird das erste Seminar für den Sachkunde-Nachweis für Hundehalter am 24. Juni angeboten. „Dieses Seminar halten unsere geprüften Hundetrainer gemeinsam mit Tierarzt Matthias Dourakas aus Schweiggers. Derartige Seminare müssen wir ja anbieten, damit die neuen Hundehalter zu ihrem Sachkunde-Nachweis überhaupt kommen können“, betont Hundesportvereins-Obmann Andreas Bolomsky. Es gebe dafür auch schon einige Anmeldungen.

Für Bolomsky ist der erforderliche Sachkundenachweis wichtig. „Denn viele, die einen Hund wollen, wissen gar nicht, worauf sie sich einlassen.“ Die Informationen der Hundetrainer über das Verhalten eines Hundes, der notwendigen Ausrüstung, der optimalen Haltung, der Erziehung und auch über die anfallenden Kosten sollen bei der Entscheidung, ob ein Hund überhaupt angeschafft wird, helfen. Der Tierarzt informiert bei diesen Seminaren über mögliche Erkrankungen des Vierbeiners. „Wichtig wäre auf jeden Fall, dass potenzielle Hundehalter schon vor dem Erwerb eines Hundes dieses Seminar besuchen. Vom Gesetzgeber ist ja eine Nachmeldefrist von sechs Monaten vorgesehen, und in dieser Zeit könnten schon einige mit dem Hund überfordert sein“, stellt Bolomsky klar.

Weitere Ausbildung wünschenswert

Dass die Beziehung zwischen dem Hundehalter und dem Vierbeiner eine gute werde, sei aber nicht mit dem jetzt erforderlichen Sachkunde-Nachweis garantiert. „Es braucht schon eine gewisse Ausbildung für den Hund und dessen Besitzer, und diese bieten wir in verschiedenen Formen in unserem Hundesportverein an“, zeigt der Obmann auf.

Anmeldungen für das erste Seminar am 24. Juni im Vereinshaus in Böhmhöf sind per E-Mail an kontakt@hsvwald4mitte.at möglich. Dieses Seminar kostet 80 Euro. Weitere Termine finden Interessierte auf www.dogaudit.at

Nicht jeder Hund passt zu jedem

Der Schremser Tierarzt Bernhard Kammerer, der als Präsident der NÖ Tierärztekammer an der Novelle des Hundehalte-Gesetzes maßgeblich beteiligt war, ist über diese neue Regelung erfreut. „Der Hund ist und bleibt der beste Freund des Menschen, und dafür sollte sich jeder Hundehalter doch drei Stunden Zeit nehmen“, stellt Kammerer klar. Bei der Erlangung des Sachkunde-Nachweises würde ein potenzieller Hundehalter Grundverständnis für den Hund erhalten, und es soll ihm bewusst gemacht werden, was es heißt, einen Vierbeiner zu besitzen. „Deshalb ist es wichtig, diesen Kurs schon vor dem Hundekauf zu machen. Denn nicht jeder Hund passt zu jedem.“ Natürlich seien auch die Vortragenden gefordert, die Informationen so weiterzugeben, damit diese auch bei den Teilnehmern hängenbleiben.

Besitz des Sachkunde-Nachweises überprüfen Gemeinden

Ob ein neuer Hundehalter innerhalb der sechsmonatigen Frist den Sachkunde-Nachweis erbringen kann, überprüft laut Kammerer die zuständige Gemeinde. Sollte es dabei Probleme geben, werde die Bezirkshauptmannschaft informiert, und es wird dann ein Strafverfahren eingeleitet. „Es drohen dabei Strafen, aber es wird kein Hund abgenommen werden“, erklärt der NÖ Tierärztekammer-Präsident. „Aber die Strafen bei Nichterbringung des Sachkunde-Nachweises werden sicherlich höher sein als der Sachkundenachweis selber“, betont Kammerer.

Dass Hundehalter sich Gedanken über eine ausreichende Haftpflichtversicherung machen müssen, die in der Novelle des Tierhalte-Gesetzes ebenfalls verankert worden ist, sei ebenfalls von Vorteil. „Da könnte man auch gleich eine eigene Hunde-Krankenversicherung in Erwägung ziehen. Damit sind ja die oft sehr hohen Behandlungskosten abgedeckt.“

Zahl der ausgesetzten Hunde könnte sinken

Durch die neuen Vorgaben im Hundehalte-Gesetz seien laut dem Präsidenten der NÖ Tierärztekammer die Grundlagen für ein besseres Miteinander von Hund und Hundehalter gegeben. „Es wird aber weiterhin ein Animal-Hoarding und auch das Aussetzen von Hunden und anderen Tieren, die gerade in der Urlaubszeit ein Thema werden, geben. Vielleicht besteht aber jetzt die Chance, dass durch die ab sofort notwendigen Sachkunde-Nachweise die Zahl der ausgesetzten Hunde sinkt.“

Bisher nur wenige Anzeigen gegen Hundehalter

Im Bezirk Zwettl gab es 2020 15 Anzeigen, 2021 9 Anzeigen und 2022 13 Anzeigen gegen Hundehalter. „Diese waren hauptsächlich wegen unzulässiger Verwahrung der Hunde. Das bedeutet, ein Hund ist frei herumgelaufen, was angezeigt wurde“, so Wolfgang Gottsbachner vom Bezirkspolizeikommando. Hundebisse kämen kaum vor, dazu merkt er an: „Es kommt oft vor, dass der Gebissene ein Fehlverhalten gezeigt hat.“ Manche würden sich oft unvorsichtig fremden Hunden nähern, sie in Stresssituationen bringen. „Etwa wollen fremde Leute oft die Hunde streicheln. Das mag nicht jeder – oder wollen wir das, wenn uns jeder auf der Straße anfasst?“