So schlecht, wie viele das Waldviertler Kernland im Bezirk Zwettl darstellen, ist es laut einer derzeit laufenden internationalen Studie gar nicht. „Es ist gut organisiert und die Bevölkerung ist besonders engagiert“, betont der Eggenburger Alexander Lukas, der dem 15-köpfigen Team angehört, die im Rahmen des internationalen „Coshmo-Projektes“ die Entwicklung des europäischen Sozialmodells für Wirtschaftswachstum und Demokratie durchleuchten.

Das hört sich hochwissenschaftlich an, ist es aber nicht. „Es geht um Ungleichheit, Urbanisierung und territorialen Zusammenhalt. Wir schauen, welchen Einfluss die regionalen Gegebenheiten auf soziale, politische und wirtschaftliche Entwicklung haben“, erklärt der Wissenschaftler der Universität Wien, der mit Kollegen diese Fakten aus sieben EU-Staaten zusammenträgt. Ausgangspunkt ist die zunehmende Kluft zwischen Regionen, die den gesellschaftlichen Einklang und die Verteilungsgerechtigkeit gefährdet.

„Es geht um Ungleichheit, Urbanisierung und territorialen Zusammenhalt"

In Österreich wird das vierjährige Projekt, das seit 2017 läuft, von Universitätsprofessor Yuri Kazepov geleitet. „Ziel der Forschung ist es, politische Maßnahmen zu entwickeln, die den unterschiedlichen Anforderungen von Stadt und Land gerecht werden“, erklärt Lukas.

Neben Ebreichsdorf und Wien wurde die Kleinregion „Waldviertler Kernland“ im Bezirk Zwettl als Beispiel für gelungene Kooperation ausgewählt. „Diese Region ist weit weg von Wien, und ist sehr stark ländlich strukturiert. Hier ist aber ganz viel Dynamik zu spüren. Es gibt viele Initiativen und es herrscht ein gewisser Wohlstand, kann sich doch fast ein jeder ein Auto leisten“, erklärt der Eggenburger.

Das Forschungsteam durchleuchtet außerdem auch die Arbeitslosigkeit und das Einkommen. Zusätzlich werden soziale und politische Charakteristika der ganzen Region erhoben.

Die Forschung stützt sich auf die Auswertung von statistischen Daten, eine landesweite Umfrage und auf Interviews. In der Studie, die bereits zu zwei Drittel abgeschlossen ist, zeige sich, das im Waldviertler Kernland durch Koordination und Zusammenhalt die eingeschränkten Ressourcen möglichst effizient genutzt werden. „Diese Zusammenarbeit ist besonders wichtig, um den bürokratischen Aufwand der Förderprogramme zu bewältigen. Regionalentwicklung hat im Waldviertel eine lange Tradition, weshalb in diesem Bereich eine hohe Eigenständigkeit herrscht“, betont Lukas.

Große Chancen durch das Breitband-Internet

Große Chancen sehen die Fachleute für diese Region im Ausbau des Breitband-Internets. „Es zeigt sich, dass der Trend zum Homeoffice immer stärker wird. Dadurch könnte die Abwanderung, die es gibt, aber sich in Grenzen hält, durchaus abgewendet werden“, schauen die Studenten, die aus den Bereichen Soziologie, Ökonomie und Politikwissenschaften kommen, für die Region Waldviertler Kernland positiv in die Zukunft.

Neben einem ausführlichen Ländervergleich erarbeitet das Forschungsteam auch politische Empfehlungen für die EU. Damit könnten Lebensqualität, Gleichheit und die Effektivität von Entwicklungsstrategien und Kooperationen verbessert werden: „Patentrezepte haben wir nicht, aber vielleicht bilden die Daten eine Grundlage dafür.“ 2021 wird das Forschungsergebnis an die EU übermittelt, die diese Forschung auch bezahlt.