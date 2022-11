Wandel in der Landwirtschaft: Jeder Zweite war Bauer

Bauer sein war und ist mehr als bloßer Broterwerb gerade im Bezirk Zwettl. Auch in heutigen Zeiten, in denen andere Regionen längst in den industriellen Sektor abgeglitten sind, identifiziert sich Zwettl nach wie vor mit seiner reichhaltigen Landwirtschaftskultur. Nicht umsonst ist der Bezirk berühmt für seine Erdäpfel oder das Getreide. Auch ökologische und nachhaltige Landwirtschaft wird seit vielen Jahren großgeschrieben und von Firmen wie Sonnentor oder Waldland vertreten.

Klarerweise ist auch die Landwirtschaft einem stetigen Wandel unterlegen, denn die Bewirtschaftung vor 100 Jahren hat mit jener von heute kaum mehr etwas zu tun. Damals gehörte etwa die Hälfte der Bevölkerung dem land- und forstwirtschaftlichen Berufsstand an. Die einsetzende industrielle Revolution veränderte die Produktionsbedingungen im Handwerk und auch in der Landwirtschaft jedoch allmählich. Die Landtechnik erleichterte die schwere Landarbeit und trug maßgeblich zur Entwicklung der Landwirtschaft bei. Der Fortschritt war unübersehbar, doch für viele auch unbezahlbar. Nicht jeder konnte sich einen modernen, dieselbetriebenen Traktor leisten, und so blieb es mancherorts vorerst bei mühsamer Handarbeit.

„Towerer“ und „Häuslleute“ wurden durch Maschinen ersetzt

Bei uns waren die Menschen bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts von der schweren und körperlichen Arbeit geprägt und gezeichnet. Es gab Dienstboten und Taglöhner, die sogenannten „Towerer“ und „Häuslleute“ (Untermieter im Haus) zur Erntezeit, damit Arbeitsspitzen abgedeckt werden konnten. Auch die Kinder, eigene und fremde – Halterbuben und Kindsmenscher –, waren neben der Schule in den Arbeitsablauf eingebunden. Kluge, sparsame Wirtschaftsführung und größtmögliche Selbstversorgung in allen Bereichen waren der Alltag, aus dem große Anlässe wie Hochzeiten herausragten.

Die Hausfrau sorgte für das Wolle- und Flachsspinnen und Stricken, ebenso für die Leinwand und das Schneidern von Hemden. Das Meiste davon war Winterarbeit, wie auch das Schleißen der Gänsefedern. In der übrigen Jahreszeit mussten die Frauen in der Landwirtschaft arbeiten.

Die meisten Männer waren richtige Alleskönner. Fast alles, was sich aus Holz machen ließ, wurde mit der „Hoanzlbank“ und dem „Roafmesser“ im Haus hergestellt und ausgebessert, wie Werkzeugstiele, Schwingen, Holzschuhe und Birkenbesen. Die Bauernkinder blieben fast immer bis zur Heirat in ihrer Familie.

Freizeit war am Sonntagnachmittag, Urlaub ein Fremdwort. Die Mobilität war gering, besonders Frauen kamen kaum über ihre Umgebung hinaus. Wallfahrten und Verwandtenbesuche zu hohen kirchlichen Festtagen bedeuteten die einzige Abwechslung.

Eine Veränderung dieses Alltags setzte so langsam in den 1950er-Jahren ein. 1954 konnte NÖ seinen Bedarf an Agrarprodukten zu 86 Prozent aus Eigenerzeugung decken. Damals wurden kräftige landtechnische Impulse gesetzt, und der Siegeszug der Mähdrescher begann auch in Zwettl.

