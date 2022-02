Was wurde aus den Häuslers vom Wurzelhof?

Drei Jahrzehnte waren Veronika und Hans Häusler die treibenden Kräfte hinter dem Wurzelhof in Langschlag. Sie kauften 1984 das damals über 20 Jahre leer stehende Gebäude und machten es innerhalb kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Seminarorte der Region. „Es war eine spannende Zeit. Der Wurzelhof befand sich damals noch in einem Urzustand ohne Fließwasser. Wir waren auch beide nicht vom Fach“, erzählt Hans Häusler. Er studierte ursprünglich Gartenbau, Veronika war Heilerziehungspflegerin. Trotzdem wurde der Wurzelhof zur Erfolgsgeschichte, unter anderem auch mit großem Fokus auf vegetarischer Küche.

2016 verabschiedeten sich die beiden schließlich in die Pension und verkauften den Wurzelhof. Sie bauten ein neues Haus mit viel Platz für einen eigenen Hühnerstall und eine Sauna. Veronika richtete sich in einer Scheune ein Atelier ein, in dem sie der Töpferei nachgeht. Bei Schnee steht meist Langlaufen auf dem Plan, ansonsten gehen sie oft wandern. Mit Freude sehen sie auch, dass der Wurzelhof weiter besteht: „Unsere Nachfolger sind mit Herzblut bei der Sache.“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden