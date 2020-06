Das Trinkwasser zählt zu den wichtigsten Gütern. Viele Gemeinden haben aber schon mit der Versorgung Probleme. Alte Leitungen sind leck, die Brunnen bleiben wegen der Trockenheit leer. EVN-Wasser ist dann oftmals eine Alternative, um das kostbare Nass den Bürgern im ausreichenden Maß zur Verfügung zu stellen.

Alleine im Bezirk Zwettl ist das Leitungsnetz von EVN-Wasser 80 Kilometer lang. Elf Gemeinden (inklusive Genossenschaften) mit rund 11.000 Einwohnern werden voll- bzw. teilversorgt. Und das könnte in den nächsten Jahren um einiges mehr werden. EVN-Wasser wird in den nächsten Jahren eine Leitung von Grunddorf im Bezirk Krems nach Zwettl bauen. Mit dem ersten Bauabschnitt von Zwettl nach Pallweis (Gemeinde Lichtenau) soll in Kürze begonnen werden.

Der Großteil des EVN-Wassers, das die elf Gemeinden derzeit beziehen, stammt aus dem Brunnenfeld Unserfrau/Unterlembach (Bezirk Gmünd) an der Lainsitz. Rund 5.000 Kubikmeter pro Tag sprudeln aus diesen Brunnen. Zusätzlich werden bis zu 4.000 Kubikmeter Wasser täglich aus der Verbindungsleitung Weinviertel-Waldviertel entnommen.

Langfristige Lösung in Aussicht

Auch die Stadt Zwettl erhält das Unserfrauer Wasser. „Der Vertrag mit Zwettl wird gerade überarbeitet. Ziel dabei ist es, allen Zwettler Katastralgemeinden eine Versorgungsmöglichkeit durch EVN-Wasser zu bieten“, weiß EVN-Pressesprecher Stefan Zach.

Das Wasserleitungsnetz der Stadtgemeinde Zwettl umfasst über 100 Kilometer Leitungen und versorgt etwa 7.200 Bürger jährlich mit rund 430.000 Kubikmeter Trinkwasser, erklärt Gemeindemitarbeiter Rainer Lugauer: „Das Trinkwasser gelangt über die Transportleitung der EVN Wasser über einen Hochbehälter in Siebenlinden aus der Betriebsstelle Unterlembach nach Zwettl.“ Sieben Hochbehälter stehen für die Versorgung zur Verfügung. Sie wurden zwischen 2012 und 2018 um rund 3 Millionen Euro generalsaniert. Aktuell werden die Wasserleitungen in Rudmanns saniert und ausgetauscht sowie ein neues Siedlungsgebiet in der Allentsteigerstraße errichtet. Für heuer sind Sanierungen in der Karl Hagl Straße, Höhenstraße und am Moidramserweg geplant.

Neuer Bohrbrunnen in Auftrag

Laut EVN-Wasser sei man mit einigen Gemeinden im Süden und Südwesten, wie Langschlag, Groß Gerungs, Arbesbach, Rappottenstein und Waldhausen wegen eines möglichen Anschluss an das EVN-Wasser-Netz im Gespräch, um auch hier eine langfristige Zuschussversorgung bieten zu können. Das bestätigt auch der Arbesbacher Bürgermeister Martin Frühwirth. „Man muss den Fuß in der Tür lassen und darf nicht verabsäumen, ein solches Angebot bei Bedarf auch zu nutzen. Wasser ist ein lebenswichtiges Gut.“ Denn trotz des vielen Regens in den letzten Wochen sei die Wasserversorgung in der Gemeinde Arbesbach angespannt: „Der Wasserstand in unseren Brunnen ist aktuell gleichbleibend, teilweise geht der Wasserstand sogar zurück“, betont Frühwirth.

Ein neuer Brunnen könnte Abhilfe bei der derzeitigen Wasserknappheit schaffen, jedoch ist das ein schwieriges Unterfangen. „Wir haben den Versuch dazu bereits gestartet und einen neuen Bohrbrunnen in Auftrag gegeben. Das Wasser von diesem Bohrbrunnen befindet sich derzeit zur Untersuchung im Labor. Die hohen Eisen- und Mangan-Werte, die bei Tiefenbohrungen immer wieder vorkommen, könnten ein Problem werden“, zeigt Frühwirth auf. Vom Untersuchungsergebnis würde es abhängen, ob das Wasser aus dem neuen Brunnen als Trinkwasser überhaupt zu verwenden sei und ob es mit dem schon verwendeten Wasser gemischt werden könne. Für die Bohrung und die Laboruntersuchung wurden seitens der Gemeinde mittlerweile zwischen 5.000 und 10.000 Euro investiert.

Probleme gelöst

Den Anschluss an EVN-Wasser hat die Gemeinde Schweiggers bereits hinter sich. Lediglich zwei Streusiedlungen versorgen sich noch selbst. Probleme würde es laut Bürgermeister Josef Schaden seit der Wasserversorgung durch die EVN nicht geben.

Neuer Hochbehälter für Sallingberg

Die Gemeinde Sallingberg versucht, die Trinkwasserknappheit mit einem neuen Hochbehälter in Griff zu bekommen. „Wir sind gerade mit der Planung beschäftigt. Im nächsten Jahr soll der Hochbehälter errichtet werden. Wir rechnen dafür mit Kosten zwischen 400.000 und 450.000 Euro“, berichtet Bürgermeister Leopold Bock. „Da wir bei den Tiefenbohrungen nicht sehen, wie viel Wasser vorhanden ist, haben wir heuer schon früh genug die Bevölkerung zum Wassersparen aufgerufen“, erklärt Bock. Der Regen der vergangenen Wochen sei jetzt jedenfalls „Goldes Wert“ gewesen.