Die Trockenheit der letzten Wochen macht sich auch im Stausee Ottenstein bemerkbar. In den letzten zwanzig Jahren fließen im April üblicherweise 16,6 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den See. Heuer waren es nur 3,7.

Der niedrige Wasserstand wirkt sich auch auf die Stromproduktion des Staukraftwerkes aus, weiß EVN-Sprecher Stefan Zach: „Wir produzieren aktuell weniger Strom als sonst. Die Situation ist aber nicht dramatisch.“

So nutzt man den Strom aus dem Stausee meist, um den Verbrauch zu den Spitzenzeiten morgens und abends zu decken.

Normalerweise befindet sich der Wasserstand im April zwischen ein und drei Meter unter dem Vollstau, also der Oberkante zum Hochwasserüberlau. Aktuell steht man bei unter fünf Metern. „Wir hatten heuer auch schon sechs Meter darunter“, sagt Zach.

Um die Situation auszugleichen, pumpte man am Pfingstwochenende Wasser aus dem darunter liegenden Speicherkraftwerk Dobra-Krumau in den Stausee Ottenstein. Die aktuelle Lage sei „unüblich“, allerdings gab es schon in den beiden Vorjahren weniger Wasser als sonst.

Gerade bei extremen Klimabedingungen hat der Stausee eine regulierende Wirkung. So können durch gesteuerten Ablauf Hochwässer bis zu mittlerem Ausmaß verhindert werden.

In Trockenperioden leiten die EVN-Mitarbeiter mindestens drei Kubikmeter Wasser pro Sekunde ab, um den Kamp vor dem Austrocknen zu schützen. „Bei dem aktuellen sehr geringen Zulauf von 1,9 Kubikmetern können wir momentan aber auf bis zu zwei Kubikmeter runtergehen“, sagt Zach.

Der EVN-Sprecher hofft jetzt auf eines: „Wir brauchen ein bis zwei Wochen Landregen, damit sich die Situation wieder rasch normalisiert.“