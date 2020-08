Reinhard Poppinger übernahm die Funktion des Zwettler Bezirksvorsitzenden des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB) und folgt Alfred Grünstäudl in dieser Funktion nach.

Der NÖAAB-Bezirkstag vergangene Woche bei Waldland brachte mit der Neuwahl des Bezirksvorsitzenden und den angeschlossenen Gremien personelle Veränderungen mit sich (siehe Infos unten). Nach sechzehnjähriger Funktionsdauer stellte sich Alfred Grünstäudl nicht mehr der Wahl.

Poppinger "hat sich schon in vielen anderen Funktionen bewährt"

„Da sich durch meine Funktion als Leiter der Bildungsregion 1 mein Aufgabenfeld wesentlich vergrößert hat und ich dadurch zahlreiche Termine wahrzunehmen habe, kann ich nicht mehr, so wie bisher, mein Amt als ÖAAB-Bezirksobmann ausüben. Nach drei Perioden als Obmann ist es auch an der Zeit, die Funktion in jüngere Hände zu legen“, meinte Alfred Grünstäudl zu seinem Abschied als NÖAAB-Bezirksvorsitzenden. „Mit Reinhard Poppinger wurde ein engagierter Funktionär gewählt, der sich schon in vielen anderen Funktionen bewährt hat, so Grünstäudl weiter, der seine Aufgaben innerhalb der Parteigremien reduzieren wird.

Als Hauptrednerin bekamen die meisten Funktionäre zum ersten Mal die NÖAAB-Landesobfrau und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister persönlich zu Gesicht. Sie dankte Alfred Grünstäudl für seinen langjährigen Einsatz im NÖAAB und gratulierte Reinhard Poppinger zur Wahl als Bezirksvorsitzenden.

Der neu gewählte Bezirksvorsitzende Reinhard Poppinger ist seit Jahren in unterschiedlichen Funktionen und Gremien politisch tätig. So bekleidet er das Amt des Vizebürgermeisters in Schwarzenau und ist Kammerrat bei der Arbeiterkammer Zwettl. Außerdem fungiert er als Betriebsrat für die Gewerkschaft. Selbst in der Sportwelt ist Poppinger kein Unbekannter: Als Marathonläufer bewies er bereits bei vielen Bewerben seine Ausdauer.