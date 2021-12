Weihnachten 2021: Feier im Kreise der Familie

Weihnachten steht vor der Tür. Für die meisten bedeutet dies, Zeit mit der Familie zu verbringen.

So etwa für AMS-Chef Kurt Steinbauer, der im kleinsten Kreis feiert. „Heuer wird es für uns ein ganz besonderes Weihnachtsfest, da unser erstes Enkerl dieses Jahr geboren wurde“, erzählt er, zumal man beim Weihnachtsfest im letzten Jahr davon erfahren habe, dass das Kleine unterwegs ist. Der Neuzugang der Familie werde natürlich im Mittelpunkt stehen. Ein Christbaum darf zum Fest natürlich auch nicht fehlen. Zu Essen gibt es im Hause Steinbauer eher Traditionelles, beziehungsweise Speisen, die sonst nicht so oft auf den Tisch kommen. Steinbauer erwähnt dazu: „Bei den Vorbereitungen helfen alle zusammen.“

Adventkranz, Deko, Kekse und Barbarazweigerl

„Weihnachten ist ein Fest, das wir ruhig angehen“, meint Christof Kastner, Geschäftsführer des Lebensmittelgroßhandels Kastner. Die Feiertage laufen jedes Jahr etwa gleich ab. Am Heiligen Abend wird nicht warm gekocht, sondern es gibt Kaltes. Der weihnachtliche Kirchenbesuch gehört zur Tradition. „Als die Kinder noch kleiner waren, sind wir in die Kindermette gegangen. Jetzt gehen wir in die Christmette“, sagt Kastner.

„Die Familie ist immer wichtig, in der Advent- und Weihnachtszeit kommt dieser Zelle der Gemeinschaft eine besondere Bedeutung zu“, betont die Bürgermeisterin von Kirchschlag, Christina Martin. Sie halte in ihrer Familie Bräuche und Traditionen in dieser Zeit hoch. „Wir basteln gemeinsam die Adventkränze, dekorieren das Haus, stellen die Barbara zweigerl zeitgerecht ins Wasser, backen Kekse und richten alles für das Christkind“, erzählt Martin.

Nach dem Fest: Zeit für den betrieblichen Abschluss

Der Obmann des Erlebnismuseumsvereins Schönbach, Franz Höfer, feiert Weihnachten ebenfalls im Kreis der Familie. Am Weihnachtsabend gibt es belegte Brötchen, das Festessen dann am Christtag. „Der Rest der Tage ist aber dem betrieblichen Abschluss gewidmet“, gibt er an, denn dieser muss bis Ende des Jahres finalisiert sein. Zudem öffnet er auch zwischen den Feiertagen das Geschäft.

Langschlags Bürgermeister Andreas Maringer bedauert, dass die Pandemie in der Weihnachtszeit alles auf den Kopf gestellt hat. „Am Marktplatz, wo früher Punsch und Kekse für soziale Zwecke von den Vereinen verkauft wurden, steht jetzt nur der Christbaum.“ Der Marktplatz bleibt also das zweite Jahr in der Weihnachtszeit verwaist. „All die sozialen Kontakte vermisse ich sehr“, meint Maringer. Dennoch wecke die Weihnachtszeit immer wieder schöne Kindheitserinnerungen, wie an den Duft der Weihnachtsbäckerei, „die meine Mutter zu den Weihnachtsfeiertagen auf den Tisch brachte.“

ÖVP-Landtagsabgeordneter Franz Mold feiert Weihnachten heuer ebenfalls wieder im Familienkreis – am 24. Dezember mit den engsten Verwandten, am 25. kommt der Rest der Familie dazu. Gleich bleibt auch das Weihnachtsessen: „Heuer gibt es wieder Karpfen“, erklärt Mold.