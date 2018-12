Ein stets offenes Geschäft ohne Warteschlangen und mit Angeboten, die der Kunde schnell mit anderen vergleichen kann: Die Vorteile des Online-Handels lassen diesen wachsen, aber was bedeutet das für kleine Geschäfte? Sind große Plattformen wie der US-amerikanische Versand-Riese „Amazon“ eine große Konkurrenz?

Unter dem Online-Handel leide praktisch jeder, meint Martin Fichtinger, Obmann des Wirtschafts- und Tourismusmarkettings Zwettl. Dennoch sieht er das Hauptproblem eher darin, dass die Leute nicht vor Ort einkaufen, sondern lieber in große Einkaufszentren fahren und es dadurch zu einem Kaufkraftabfluss kommt. Dieser hält sich, so glaubt Fichtinger, mit jenem, der durch Online-Käufe bedingt ist, durchaus die Waage.

Kleine Händler haben weniger Chancen

„Dass die Innenstädte weniger Kundenfrequenz haben wie früher, liegt sicher daran, dass die Leute an die Peripherie zum Einkaufen fahren.“ Martin Fichtinger betreibt selbst zwei Web-Shops, wobei speziell der Büroprofi gut floriert. Einem kleinen Händler, der ins große Online-Geschäft einsteigen will, gibt Fichtinger wenig Chancen. „Das geht nur über eine Marke“, ist er überzeugt.

Obwohl der Online-Handel zunimmt, beobachtet Wirtschaftskammerobmann Dieter Holzer, dass auf der anderen Seite vermehrt auf gute Beratung Wert gelegt wird, speziell bei hochpreisigeren Waren. „Neben der Beratung spielt aber auch die persönliche Beziehung und Betreuung eine wichtige Rolle“, so Holzer.

Aber nicht nur Kunden gehen immer häufiger online einkaufen, auch immer mehr Betriebe selber steigen in den Online-Handel ein, „sind sowohl als auch aktiv“, so Holzer, sie nutzen also die Möglichkeit, nicht nur im Geschäft, sondern auch im Internet zu verkaufen. „Auf‘s Internet kann man nicht verzichten, es darf aber weder das eine noch das andere vernachlässigt werden“, so der Kammerobmann.

Ganz massiv spürt Spielwarenhändlerin Erika Huber in Zwettl die Konkurrenz des Internets. Um das etwas einzudämmen, wäre für sie ein Ansatz, dass auch Online-Händler mehr Steuern zahlen würden. „Amazon“ etwa könne ganz anders anbieten. „Die verkaufen die Ware oft zu dem Preis, zu dem ich sie einkaufe“, meint Huber. Würde sie selber in den Online-Handel einsteigen? „Dafür sind wir viel zu klein“, meint Erika Huber. Das müsste man groß aufziehen, um konkurrenzfähig zu sein. Und „Amazon“ würde ohnehin den angebotenen Preis sofort wieder unterbieten…

Selbst beim Schmuck ist der Online-Handel stark zu spüren, im höheren Preis-Sektor zwar weniger, wie Optiker Josef Blaim vom gleichnamigen Fachgeschäft in Zwettl erklärt, aber im Modeschmuckbereich sowie bei Uhren dafür umso mehr. Auch bei Brillen gibt es schon die Möglichkeit, diese im Internet zu bestellen, auf diesem Gebiet ist aber, so Blaim, die Konkurrenz des Online-Handels noch nicht so stark zu spüren, da hier mehrere Komponenten berücksichtigt werden müssen und Kunden doch eher auf eine persönliche Beratung und Anpassung Wert legen.