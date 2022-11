Weihnachtsmärkte 2022: Aussteller haben aus Pandemie „gelernt“

Stimmungsvolles Ambiente beim Dorfadvent in Schönbach. Foto: Adventkalender Michael Hammerl

Generell habe es den Anschein, als sei alles wieder beim Alten, sagt Franz Höfer, Obmann des Erlebnismuseumsvereines Schönbach, besser bekannt unter dem Namen Kloster-Schul-Werkstätten. „Als Aussteller spüre ich das von den vielen Anfragen her“, so Höfer. „Ich werde aber auch ruhiger, ich mache nicht mehr alle Märkte, so wie früher.“ Vor der Pandemie waren sie jedes Wochenende auf einem Weihnachtsmarkt mit dem Verkaufsstand vertreten. „Da fällt man aber zu Weihnachten dann um, ist total erschöpft und hat nichts mehr von den Feiertagen“, erzählt er. Die Pandemie hätte ihn – und auch andere seiner Kunst-Handwerks-Kollegen – dazu bewogen, diese Situation zu überdenken. Nur mehr bei ausgewählten, sehr gut frequentierten Märkten wollen die meisten Kunsthandwerker heuer mitmachen.

Konnten die fehlenden Einnahmen durch die Lockdowns ersetzt werden?

„In der Pandemie ist man als Handwerker weg gewesen vom Markt, Lockdown ist Lockdown. Produziert haben wir im Verein schon, aber in Kurzarbeit. Die Online-Welle hat uns nicht betroffen. Handwerksgegenstände muss man in der Hand haben, bevor man sie kauft, da war der Verkauf online für uns keine Option.“

Dennoch habe in Höfers Umfeld kaum jemand mit seinem Handwerk aufgehört. „Die, die im Kunsthandwerk auf Märkten unterwegs sind, die leben ja nicht davon, das sind ja Hobbyisten“, meint er. Aber es gäbe einige, die sagen, sie wollen kürzer treten und sich selektiv bei Veranstaltern anmelden. „Wir haben es beim Handwerksmarkt am 15. August gesehen: Wir haben viele Aussteller gehabt, die wir vorher nicht hatten“, so Höfer weiter. So werden heuer bei der Dorfweihnacht in Schönbach auch mehr Aussteller erwartet. Trotzdem soll wegen der Ansteckungsgefahr mit Corona Distanz gewahrt werden. Deshalb werden Standln auch rund um die Kirche aufgestellt werden. „Wir wollen kein lauter Advent sein, sondern ein gemütlicher“, freut sich Höfer auf viele Gespräche beim Aufwärmen im Kloster-Café und auf das Kinderbasteln.

Ganz Langschlag wird in den Dorfadvent integriert

„Es sind alle so motiviert heuer, es rufen mich laufend Aussteller an, ob sie noch Platz finden bei uns“, ist die neue Organisatorin Anita Unger aufgeregt. Es werde ein Kinderpostamt geben für Briefe ans Christkind und eventuell werde sie selber Sterne aus Heu basteln. „Wir suchen noch ein paar Plätze für unsere Aussteller“, sagt sie, „eventuell können wir auch leer stehende Häuser benützen.“ Auf jeden Fall stehe das Gemeindeamt mitsamt Innenhof zur Verfügung. „Aber für die Kunst-Handwerks-Aussteller brauchen wir Innenräume im Winter. Wir wünschen uns natürlich eine weihnachtliche Stimmung“, so Unger.

Gemütlich werden solle es und stimmungsvoll. Besonders sei das Adventsingen am Samstag: „Da kann jeder hinkommen, und dann singen wir gemeinsam Weihnachtslieder. Isolde Kerndl ist auch da und liest aus ihren Weihnachtsgeschichten“, freut sie sich.

