Es waren die Veranstalter von Kabaretts, Lesungen, Theater, Konzerten und vielen weiteren Aufführungen, die ihre Events zu Beginn des Covid-Lockdowns als eine der ersten absagen mussten. In den vergangenen Wochen waren sie wieder zuversichtlich, nun macht sich aber großteils Verzweiflung breit.

So sieht es für viele Weihnachtsmärkte im Bezirk düster aus. Zuletzt verkündete Bürgermeister Karl Elsigan in Schwarzenau, dass der Markt heuer ins Wasser fallen wird. In Zwettl arbeite man aktuell an einem Konzept, um den Adventmarkt „in irgendeiner Art und Weise doch stattfinden zu lassen“, erklärt Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller. Lesungen in der Bücherei wurden abgesagt, ein Fest zum 35-jährigen Jubiläum der Big Band auf 2021 verschoben.

Auch im Stift Zwettl gelten neue Regeln: „Führungen dürfen wir weiterhin durchführen, aber mit nur zehn Teilnehmern pro Führung“, betont Britta Kurz, die Verantwortliche für Kultur und Tourismus im Stift.

Das Konzert der Bolschoi Don Kosaken am 18. Oktober wackelt: „Wir vermieten dafür nur die Kirche, Veranstalter ist der Chor. Ob das Konzert stattfinden wird, wollen sie noch in dieser Woche entscheiden“, betont Kurz.

Syrnau lässt weiterlaufen

Beim Kulturverein Syrnau Zwettl stehen in nächster Zeit einige Veranstaltungen an: „Aus heutiger Sicht werden wir diese durchführen, natürlich in enger Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft. Es werden natürlich alle erforderlichen Maßnahmen umgesetzt“, betont Obmann Josef Koppensteiner.

Zu den Maßnahmen zählen laut Koppensteiner ein eigener Covid-Beauftragten, das Contact Tracing der Besucher, die für sie zugeordneten Sitzplätze. „Bis zu ihren Plätzen müssen die Besucher Masken tragen, es gibt auch nur Getränke, die sich die Gäste selbst von der Schank abholen müssen. Es ist halt ein Wahnsinns-Aufwand“, meint der Obmann.

Dass sich dieser Aufwand finanziell nicht rentiert, ist eine logische Schlussfolgerung: „Weniger Besucher bedeuten auch weniger Einnahmen, von kostendeckend sind wir heuer weit entfernt“, betont Koppensteiner. „Es ist reiner Idealismus von uns Vereinsmitgliedern. Außerdem will man auch wieder Kultur erleben, das sieht man an den Anmeldungen für unsere Veranstaltungen.“ Diese sollen nach derzeitigem Stand mit viel Aufwand im Vorfeld durchgeführt werden.