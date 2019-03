Die Belebung von Ortskernen vor allem im ländlichen und urbanen Raum soll forciert werden. Die NÖN durchleuchtete die derzeitige Situation im Bezirk Zwettl.

Seit 2002 ist die Bevölkerung im Zwettler Bezirk um 3.224 Personen auf 42.224 Hauptwohnsitzer „geschrumpft“. Allentsteig verlor im Vorjahr 26 Einwohner. Das soll sich ändern: „Der Trend geht wieder zu einer verstärkten Bauaktivität“, sagt Bürgermeister Jürgen Koppensteiner. Für eine Anlage mit vier Reihenhäusern soll heuer noch der Baustart erfolgen. Außerdem soll ein neues Siedlungsgebiet „Schlossblick“ mit 20 Parzellen aufgeschlossen werden.

Nur Bruchteil von leeren Häusern ist am Markt

Neun Euro kostet ein Quadratmeter Baugrund ohne Aufschließungskosten in Allentsteig aktuell. Damit ist man besonders günstig. Im Bezirk Zwettl liegt der Durchschnittspreis bei etwa 28 Euro.

Wie sieht es mit alten und leer stehenden Häusern aus, die man als Wohnraum nützen könnte? „Oft scheitert es an den Hausbesitzern“, sagt Doris Maurer, Geschäftsführerin von Waldviertler Kernland. Etwa 300 Häuser stehen in den 14 Mitgliedsgemeinden aktuell leer. „Nur 80 von ihnen sind auf dem Markt und werden tatsächlich verkauft oder vermietet“, sagt Maurer.

Bei den übrigen brauche es noch mehr soziale Verantwortung der Hausbesitzer: „Viele Besitzer wollen die Häuser schnell an Leute aus Großstädten verkaufen, die sie dann als Nebenwohnsitz nutzen. Damit das Gemeindeleben nicht ausstirbt, müssten aber junge Familien den Wohnraum bekommen.“

„Ein Kernthema ist dabei die Schaffung von Wohnraum für Lehrlinge und junge Menschen“Doris Maurer, Geschäftsführerin von Waldviertler Kernland

Damit das gelingt, arbeitet das Waldviertler Kernland aktuell mit Schülern der FH St. Pölten zusammen. (die NÖN berichtete). „Ein Kernthema ist dabei die Schaffung von Wohnraum für Lehrlinge und junge Menschen“, sagt Maurer.

Für Aufsehen sorgte vor zehn Jahren die Gemeinde Rappottenstein. Sie fing an, Baugrund an junge Familien zu verschenken, unter der Bedingung, dass in zehn Jahren mindestens drei Personen ihren Hauptwohnsitz dort gründen würden. Bei der ersten Vergabe ist das Jubiläum fast erreicht, freut sich Wagner. „Außerdem planen wir, in Rappottenstein 16 Bauplätze zu schaffen.“

In Kirchbach sind aktuell sieben Bauplätze frei.

Zur neuen NÖ Wohnbaustrategie sagt Manfred Damberger, Vorstandsdirektor der gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel: „Damit werden die Bemühungen der Gemeinnützigen Bauträger zielorientiert weiterverfolgt. Die Verdichtung von Ortskernen in Verbindung mit der Stärkung von Eigentum sind vorrangige Ziele.“