Wintersport: Mehr Effizienz, weniger Kosten

Werbung

Die hohen Energiekosten schlagen sich natürlich auch bei den Betreibern der Lifte in Kirchbach nieder. Mit etwas reduzierten Flutlicht-Angeboten und „effizienter Kunstschneeproduktion“ will man den Skifahrern auch in dieser Saison ein besonderes Pistenvergnügen bieten. Gestartet wird die neue Saison am 16. Dezember. Auch die Langläufer kommen in Bärnkopf und Gutenbrunn wieder auf ihre Rechnung.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Im Schidorf Kirchbach sorgen die enorm gestiegenen Energiepreise natürlich für Sorgenfalten, von Panik ist man aber weit entfernt: „Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Beschneiungsanlage auf den neuesten Stand gebracht. Diese wird nur bei besten Bedingungen eingeschaltet. In kurzer Zeit haben wir dadurch jenen Schnee produziert, den wir benötigen“, erklärt Franz Jahn, Obmann und Geschäftsführer im Schidorf Kirchbach. Außerdem wird für die fünf Schneekanonen und die zehn Schneelanzen, die im Einsatz sind, nur gekühltes Wasser zur Schneeproduktion verwendet. „Dadurch können wir auch Energie einsparen“, betont Jahn.

Weiters wird in der neuen Saison auch beim Flutlicht-Skifahren das Energiesparen in den Fokus gerückt. „Wir werden jeden Mittwoch, Freitag und Samstag das Flutlicht-Skifahren anbieten, aber schon um eine Stunde früher als bisher. Start ist somit immer um 16.30 Uhr, und um 20 Uhr, anstatt wie bisher um 21 Uhr, wird das Licht abgedreht. Damit wird der Zeitraum für die Beleuchtung deutlich kürzer“, erklärt der Obmann. Das offizielle Flutlicht-Skifahren an Dienstagen wurde bereits im Vorjahr „eingespart“. Nur bei Anwesenheit von Kaderläufern, die gemeinsam trainieren, gibt es eine Ausnahme.

Der offizielle Startschuss für die neue Skisaison im Schidorf Kirchbach erfolgt am 16. Dezember um 16.30 Uhr mit dem Flutlicht-Skifahren. Dann stehen die Hauptpiste, die Piste beim kleinen Lift und auch der Fun-Bereich für Kinder wieder für die Skifahrer zur Verfügung. Dieser Fun-Bereich konnte heuer durch eine Überdeckung eines Baches erweitert werden.

Auch die überdachte Terrasse beim „Kirchbochstadl“ wurde ausgebaut. „Hier entstanden auch eine Toilettenanlage und eine Schank für Getränke“, betont Jahn, der für diesen beliebten Gastronomiebetrieb Köche und Kellner sucht. Übrigens wird auch auf der Terrasse Energie gespart: Die Heizstrahler sind mit Zeitschaltern ausgestattet.

Dass auch in dieser Saison wieder viele Wintersportler nach Kirchbach kommen werden, davon gehen die Verantwortlichen aus, denn: „Unsere Skikurse in den Weihnachts- und Semesterferien sind bereits ausgebucht. Es gibt nur mehr ganz wenige Einzelplätze und die Warteliste“, schaut Jahn optimistisch in den Winter.

Langlaufvergnügen steht nichts im Wege

Für die Langläufer in der Region Bärnkopf ändert sich in diesem Winter nichts. „Wir haben schon im Vorjahr damit begonnen, das Flutlicht auf der 3,5 Kilometer langen Loipe nur nach Anmeldung von mindestens fünf Personen einzuschalten. Außer am Freitag, da sind die 80 Lampen von 19 bis 21 Uhr fix eingeschaltet“, betont Kassierstellvertreter Günter Kytka vom Tourismusverein Bärnkopf. Für die Benützung der Nachtloipe bezahlt man sechs Euro für zwei Stunden. Anmeldungen sind unter 0677/64168093 möglich. Ansonsten können die Langläufer ein Loipennetz von insgesamt 65 Kilometern nutzen, da geht es quer durch den Weinsberger Wald. Die Tageskarte kostet fünf Euro. Gespurt wird mit einem Quad mit speziellen Rädern und eigens angefertigten Spuren sowie mit einem 3,5 Tonnen schweren Spurgerät. „Das kommt aber erst ab einer Schneehöhe von 20 Zentimetern zum Einsatz“, erklärt der 83-jährige Kytka.

12-Stunden-Lauf ist bereits fixiert

Wann genau der Saisonstart in Bärnkopf erfolgt, ist noch offen. Fix ist jedoch schon der Termin für den bekannten Bärnkopfer 12-Sunden-Lauf. Dieser wird am 18. Februar von 7 bis 23 Uhr durchgeführt.

Wem die Loipen in Bärnkopf nicht ausreichen, der kann über eine 8,5 Kilometer lange Loipe, die auf einer ehemaligen Bahntrasse geführt wird, in die Langlaufregion Gutenbrunn eintauchen. Auch hier können 65 Kilometer lange Loipen genützt werden– und das seit mittlerweile 51 Jahren. „Es bleibt alles beim Alten, wir erhöhen auch nicht die Ticketpreise“, erklärt Christine Marschall vom Langlaufgasthof Marschall-Stuben, wo man Tagestickets um fünf Euro bekommt. Diese sind auch im Ticketautomat am Hanslteich und in der Pension Seewolf erhältlich. „Wenn es genügend Schnee gibt, dann wird gestartet. Darauf freuen wir uns schon sehr“, betont Marschall.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.