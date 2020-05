Die Corona-Krise stellt Unternehmer vor große Herausforderungen, aber sie bekommen Unterstützung: Die Mitarbeiter der WKNÖ-Bezirksstellen begleiten die Unternehmer seit Beginn der Corona-Krise. Mittlerweile sind mehr als 60.000 Anfragen von den Mitarbeitern und Funktionären der Bezirksstellen bearbeitet worden.

„Am Anfang, als es noch keine Richtlinien gab, waren wir Unternehmer natürlich in großer Sorge. Aber die Mitarbeiter der Bezirksstelle Zwettl, allen voran Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas und Referentin Katharina Schwarzinger, haben uns in dieser Zeit rund um die Uhr begleitet, auch am Wochenende“, erzählt Karin Weingartner von der Bäckerei und Konditorei Weingartner in Groß Gerungs. „Wenn wir Fragen haben, können wir uns jederzeit an die Mitarbeiter der Bezirksstelle wenden. Das ist ein beruhigendes Gefühl, vor allem in dieser Zeit. Auf diese Hilfe ist immer Verlass, dafür sind wir sehr dankbar.“

Regionale Probleme von betroffenen Unternehmern punktgenau aufgreifen und sie an die richtigen Stellen weiterleiten, das ist eine wesentliche Aufgabe der Bezirksstellen für Betriebe, die gerade in der Corona-Krise in Anspruch genommen wird. 60.000 Anfragen zu Themen wie Schließung, Lockerung, Kurzarbeit, Härtefallfonds, Förderungen, Grenzübertritt etc. haben die Mitarbeiter der Bezirksstellen seit Mitte März abgearbeitet und ihre Mitglieder mit viel persönlichem Einsatz unterstützt: Von emotionalem Beistand bis hin zur Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen zu Kurzarbeit und finanzieller Unterstützung.

„Am Anfang der Krise, als Lösungen noch weit entfernt schienen, ging es unseren Mitgliedern vor allem auch um emotionale Unterstützung. Wir kennen die Unternehmer und ihre Betriebe, wir begegnen einander auf Augenhöhe und wir sind die Gesichter hinter Newslettern und Hotlines“, weiß Anne Blauensteiner, Obfrau der Bezirksstelle Zwettl. In der zweiten Woche standen vor allem Informationen zur Kurzarbeit im Fokus des Interesses. „Aktuell sind es Fragen zu finanziellen Überbrückungen, Schutzmaßnahmen und Betriebsöffnungen“, erklärt sie.

Wichtig: Krisenarbeit auf regionaler Ebene

Auch wenn die Tür der Bezirksstelle derzeit noch geschlossen ist, waren und sind die Mitarbeiter vor Ort telefonisch sowie per E-Mail weiterhin für die Anliegen der Unternehmer da, und die erste Anlaufstelle bei Fragen. „Egal ob EPU oder Großbetrieb, die Probleme sind überall dieselben. Wir greifen sie auf und tragen sie weiter, um für unsere Unternehmer praktikable Lösungen zu erzielen, denn Krisenarbeit beginnt auf regionaler Ebene“, betont Blauensteiner.