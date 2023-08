Zillenbewerbe 2023: Schöne Erfolge der Feuerwehren im Bezirk Zwettl

Im „Herzen des Stiftes Klosterneuburg“ zeigten Zillen Fahrer des ganzen Landes in der Zeit vom 24. bis 27. August am rechten Donauufer ihr Können. Bei tropischen Sommertemperaturen, jedoch wechselnden Wind- und äußerst anspruchsvollen Strömungsverhältnissen fand der diesjährige NÖ Landeswasserdienstleistungsbewerb am rechten Donauufer in Klosterneuburg statt.

Bei Disziplin Gold angetreten

Einer besonderen Herausforderung stellte sich Michael Holm der Freiwilligen Feuerwehr Franzen, als er erstmals in der Disziplin Gold an den Start ging. Dieser Bewerb gliedert sich in folgende drei Teildisziplinen: Disziplin Fragen (Feuerwehrorganisation / FW-Technik / FW-Taktik), Disziplin Knotenkunde und Disziplin Zillenfahren. In der Disziplin Zillenfahren wurden die routinierten Bewerbsteilnehmer vor allem im Bereich des „gefürchteten Schwemmerbalkens“ bzw. dem „tückischen Wasserfahrzeug", hart auf die Probe gestellt. Aufgrund kleiner Unachtsamkeiten bzw. einem angespannten Nervenkostüm konnte Michael Holm das anvisierte Bewerbsziel, dem Erhalt des WDLA in Gold, leider nicht erreichen.

Eine fast perfekte Fahrt

Christian Schmidt der Freiwilligen Feuerwehr Großnondorf konnte in der „Disziplin Gold Zillenfahren“ (GDZ) mit einer wahren Kraftanstrengung und einer fast perfekten Fahrt, eine wahre Glanzzeit hinlegen. Er schrammte mit dem 7. Platz nur knapp an den Podestplätzen vorbei.

Disziplinen Bronze und Silber

Die Disziplinen „Bronze u. Silber“ meisterten die „altgedienten Zillen Fahrer“ mit Bravour und konnten sich im Spitzenfeld des Landes platzieren. Auch einige „junge Zillen Fahrer“ stellten ihr Können eindrucksvoll unter Beweis und konnten erstmals das begehrte Wasserdienstleistungsabzeichen (WDLA) in „Bronze“ bzw. „Silber“ erstangeln.

WDLA in Silber: FF Großnondorf: HFM Raphael Zeller

WDLA in Bronze: FF Franzen: FM Klaus Kerbler, PFM Kathrin Holm; FF Friedersbach: OBI Stefan Trappl, FM Lukas Edelmaier, PFM Johannes Höbarth

Qualifikation für Bundeswasserleistungsbewerbe

Peter Schulmeister und Christian Schmidt der FF Großnondorf konnten sich in der Meisterklasse A mit einer eindrucksvollen Fahrt endgültig für den 3. Bundeswasserwehrleistungsbewerb (BWWLB) am 16. September 2023 in Lebring (Steiermark) qualifizieren.

Ehrung für Franz Fröschl und Kathrin Holm

Anlässlich des Bewerterabends im Binderstadl des Stiftes Klosterneuburg, erhielt Landeswasserdienstleistungsbewerter Franz Fröschl der Freiwilligen Feuerwehr Purk das Bewerterverdienstabzeichen in Bronze durch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner verliehen.

Für ihre weitere Zillenfahrer Karriere erhielt Kathrin Holm der Freiwillligen Feuerwehr Franzen als jüngste Bewerbsteilnehmerin eine Starthilfe in Form eines Schiffshakens bzw. eines Ruders durch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner überreicht.