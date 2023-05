Zwei Motorradstürze: Frontal gegen Reh und Schreck durch Hase

Einen Hubschraubereinsatz forderte ein Zusammenstoß eines 53-jährigen Motorradlenkers aus Ardagger Markt mit einem Reh auf der LB 119 von Arbesbach in Richtung Grein am Pfingstmontag kurz nach 17 Uhr. Auf einer langen Gerade durch ein ausgedehntes Waldstück sprang ihm ein Reh vor das Motorrad, das er frontal erfasst haben dürfte. Durch den folgenden Sturz des Motorradfahrers, der noch rund 30 Meter weiter über den Asphalt geschlittert war und in einem Graben zu liegen kam, erlitt der Fahrer schwere Verletzungen. Ein Spaziergänger, der die Unfallgeräusche hörte, half umgehend. Rettungssanitäter vom Roten Kreuz St. Georgen am Walde und Christophorus 15 versorgen den Verletzten und brachten ihn per C15 ins Unfallkrankenhaus Linz. Die LB 119 war für die Zeit gesperrt.

Nur knapp eine dreiviertel Stunde zuvor erschrak eine 17-jährige Motorradlenkerin wegen eines über die Straße wechselnden Feldhasen so sehr, dass sie von der Fahrbahn abkam und in eine angrenzende Wiese stürzte. Die junge Frau aus der Gemeinde Tulln war mit einer dreiköpfigen Motorradgruppe als letzte Fahrerin von Arbesbach in Richtung Haid (OÖ) unterwegs. Ein nachkommender Pkw-Lenker verständigte die Rettungskräfte, sicherte die Unfallstelle und leistete Erste Hilfe. Die Rettung Arbesbach brachte nach der Erstversorgung die Verletzte zur ambulanten Behandlung ins LKH Zwettl.

