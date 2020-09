Zwei Verletzte bei Motorradunfällen .

Zwei Motorradfahrer sind am Samstagnachmittag bei Verkehrsunfällen im Bezirk Zwettl verletzt worden. Ein 52-jähriger Biker kam in Martinsberg in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. In Grafenschlag stieß ein 68-Jähriger beim Abbiegen mit einem Pkw zusammen und stürzte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.