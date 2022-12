Zweiter Frühling für Elektronik: Reparaturbonus hebt ab

Alten Geräten eine zweite Chance geben. Seit April gibt es in ganz Österreich den Reparaturbonus für Elektrogeräte. Das Klimaschutzministerium steuert seitdem auf Antrag 50 Prozent der anfallenden Reparaturkosten bei, falls diese 200 Euro nicht überschreiten. Das Projekt trägt Früchte, denn gerade im Smartphone-Bereich boomt aktuell das Geschäft.

„Die Nachfrage nach Reparaturen ist deutlich gestiegen“, berichtet Filip Markus von „FM SmartPhone An- und Verkauf“ in Grafenschlag. „Der neue Bonus macht oftmals den Unterschied zwischen reparieren lassen oder wegwerfen.“ Vorher hätte sich eine Reparatur nämlich ehrlicherweise nur selten ausgezahlt, gerade bei älteren Geräten oder dem klassischen Displayschaden.

Reparaturen zahlen sich wieder aus

„Das ist für gewöhnlich auch immer die erste Frage, wenn jemand zu mir kommt, ob sich die Reparatur überhaupt auszahlt. Jetzt kann man tatsächlich bei den meisten Geräten sagen, dass es sich rentiert“, meint Markus.

Auch den Computer- und Laptopbereich konnte der Reparaturbonus etwas aufrütteln, wenn auch geringer als bei den Smartphones. „Die Nachfrage ist jetzt nicht so wahnsinnig gestiegen, aber für die Kunden ist es auf jeden Fall eine super Sache“, meint Computerfachmann Mario Schichtinger aus Göpfritz. Allerdings würden gar nur ein Drittel seiner Kunden den Bonus von sich aus beantragen. „Ich weise jetzt auch immer darauf hin, weil viele gar nichts davon wissen“, erklärt er.

Auch beim Zwettler Elektrofachhändler Ewald Mengl sorgt der Reparaturbonus für einen zweiten Frühling für viele alte Elektrogeräte. „Es kommen jetzt einfach viel mehr Leute und lassen zumindest einen Kostenvoranschlag machen, weil auch der durch den Bonus abgedeckt ist“, berichtet er. „Handys, die sonst in der Schublade gelandet wären, werden jetzt repariert.“ Auch die Nachfrage nach Reparaturen anderer Geräte, wie Computer, Fernseher oder SAT-Receiver seien gestiegen.

Interessanterweise seien dabei auch viele alte Geräte dabei, die irgendwo am Dachboden verstaubten. „Es kommen jetzt beispielsweise Leute mit alten Hifi-Anlagen, zu denen sie noch eine sentimentale Verbindung haben, 30 Jahre alte Geräte“, erklärt Mengl. Oft seien es dabei auch nur Kleinigkeiten, die behoben werden müssten, wie etwa ein verstaubter Lautstärkeregler. Gerade alte Elektrogeräte seien leichter zu reparieren. „Einfacher aufgebaut und weniger Mikroelektronik“, sagt Mengl. In Zukunft also lieber zwei Mal überlegen, ob sich eine Reparatur nicht vielleicht doch auszahlt.

