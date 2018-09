32 bestätigte Wolfsrisse in den Gemeinden Bad Großpertholz und Langschlag sowie drei weitere Verdachtsfälle in Höhenberg nahe Gmünd ließen in den vergangenen Wochen die Wogen im Waldviertel hochgehen, Maßnahmen auf Landesebene werden gefordert.

Das soll durch einen Initiativantrag bereits in der nächsten Sitzung des Landtages am 20. September geschehen. Das konkrete Vorgehen zur Genehmigung eines Wolfsabschusses durch die Behörde wird präzisiert werden.

Einer weiteren Resolution des VP-Klubs, wonach der Wolf in bestimmten Zonen wie dem Truppenübungsplatz Allentsteig streng geschützt sein soll, aber sonst reguliert werden dürfe, schließt sich auch der Waldviertler Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FP) an. Er spricht sich konkret für den Schutz der Tiere am Truppenübungsplatz Allentsteig aus, die dort den „entsprechenden Lebensraum finden“ würden. Dort sollen die Wölfe bleiben dürfen und ihre Entwicklung solle wissenschaftlich begleitet werden.

Die Entnahme von Wölfen, die das Rudel und somit das Gelände des Truppenübungsplatzes verlassen, soll gestattet werden. „Laut Wolfsexperten Georg Rauer kommen fast alle Tiere, die in unserem Land derzeit Schaden anrichten, aus Deutschland bzw. Polen. Auch diese sollen entnommen werden dürfen“, meint Waldhäusl.

Landtagsabgeordnete Margit Göll sieht die Novelle als „richtigen Schritt, ich bin wirklich dankbar dafür, dass Pernkopf so rasch reagiert hat. Wenn man mit den Menschen vor Ort und den Betroffenen spricht, spürt man die tiefe Verunsicherung.“ Die Reaktion zeige, dass das Land die Sorgen und Ängste der Menschen in der Region ernst nehme.

Die Grünen signalisieren Ablehnung zur Gesetzesnovelle: „Derzeit mögliche Maßnahmen, wie Herdenschutz durch Herdenschutztiere, werden noch viel zu wenig ausgeschöpft. Ich verstehe die Verunsicherung voll und ganz, fordere aber eine sachliche Aufklärung, Beobachtung – auch der Entwicklung des Bestandes – und die Umsetzung von Schutzmaßnahmen und natürlich Entschädigungszahlungen“, sagt die Waldviertler Landtagsabgeordnete Silvia Moser (Grüne).

3.600 Hundebisse, aber null Wolf-Attacken

Klar äußert sich der WWF zur Wolfsdebatte. Er spricht von einer „populistischen Schnellschuss-Aktion ohne naturschutzfachliche Grundlage und ausreichende öffentliche Begutachtung“. WWF-Wolfsexperte Christian Pichler: „Jahrelang wurde wenig bis nichts getan, um die Bevölkerung sachlich zu informieren, Weidetierhalter zu unterstützen und fachgerechten Herdenschutz zu ermöglichen. Daher wird jetzt eine Sicherheitsgefährdung herbeigeredet, um Abschüsse von Wölfen zu rechtfertigen.“ Das in der Novelle dargestellte Bedrohungsszenario sei völlig übertrieben.

De facto habe es seit der Rückkehr des Wolfes nach Deutschland vor zwei Jahrzehnten (heute etwa 500 Tiere) und Schweiz keine einzige Attacke auf Menschen gegeben – während laut Kuratorium für Verkehrssicherheit alleine in Österreich nur im vorigen Jahr etwa 3.600 Personen nach Hundebissen im Spital gelandet seien.

Jäger und Bauern finden Gesetzesnovelle richtig

Zwettls Bezirksjägermeister Gottfried Kernecker begrüßt die Gesetzesnovelle: „Wir werden uns nicht als Wolfsregulierer aufdrängen. Aber wenn uns Behörde und Kammer bitten, werden wir zur Verfügung stehen.“ Die Gesetzesänderung wäre auf jeden Fall sinnvoll, denn der Druck aus den Reihen der Viehzüchter, Eltern und dem Tourismus wäre schon sehr groß geworden und sei an die Jägerschaft herangetragen worden.

„Es wäre natürlich erstrebenswert, wenn die Wölfe auf bestimmte Gebiete, wie Truppenübungsplätze oder Nationalparks, zurückgedrängt werden könnten, aber das wird ein schwieriges Unterfangen sein“, sagt Kernecker. Aber auch beim Rotwild versuche man, rotwildfreie Zonen zu halten. Eines gibt Bezirksjägermeister Kernecker zu bedenken: „Streng geschützt und ohne Bejagung kann der Wolf aber auch in den für ihn ausgewiesenen Regionen nicht sein, will man ein ungestümes Ausdrängen verhindern. Denn eine Wolfspopulation verdoppelt sich mindestens alle drei Jahre!“

Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp spricht die sogenannten Problemwölfe an: „Sobald ein Wolf einmal einen Weidezaun überwunden hat, hat er das gelernt und wird es immer wieder tun. Der muss entnommen werden!“ Rund um Österreich würden 6.000 Wölfe leben, es könne nicht sinnvoll sein, wie in der Schweiz pro Individuum 150.000 Euro der öffentlichen Hand auszugeben, vor allem dann nicht, wenn die Tierart nicht oder nicht mehr akut bedroht ist“, so Hipp.