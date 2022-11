Bezirke Gmünd, Zwettl Frontal in den Entgegenkommenden: Beide Fahrer kaum verletzt

A uf die Gegenfahrbahn kam ein 18-jähriger Hernalser (Wien) mit seinem Pkw auf der Straße von Grafenschlag nach Kleingöttfritz am Allerseelentag kurz nach 17 Uhr. Dabei krachte er frontal in den entgegenkommenden PKW eines 51-jährigen aus Waldenstein (Bezirk Gmünd). Der 51-jährige Waldensteiner wurde mit seinem PKW rund 20 Meter retour in den Acker geschleudert, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Der 18-jährige schleuderte mit seinem PKW in den Straßengraben.