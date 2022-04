Pädagogin in Bauch geboxt

Werbung

Mit Drohungen wie „Pass auf, mit wem du di anlegst. Waunst zur Polizei gehst, hetz i da meine ganzen Freunde am Hois, de schlagen di windelweich“, glaubte ein 17-jähriger aus der Region Eggenburg, Streitereien mit einem Freund lösen zu können. Er glaubte auch, Autoritätsprobleme mit einer Pädagogin in einer Jugendeinrichtung im Bezirk Zwettl mit Kraftausdrücken aus der Welt schaffen zu können. Als dies nicht funktionierte, wurde er gegen die Pädagogin sogar tätlich: Er boxte dieser wutentbrannt in den Bauch.

Anerkennung suchte der 17-Jährige vor allem bei seinen Freunden und machte deshalb auch bei Straftaten mit: So drang die Clique unter anderem in das Spital Allentsteig ein, und die Jugendlichen schlugen Fliesen von den Wänden und die Notausgangsbeleuchtung kaputt. Die Schlossmauer in Allentsteig wurde mit Graffitis verunziert, der Schaden dabei betrug rund 1.200 Euro.

„War ein Scheiß, habe daraus gelernt“

„Das war alles ein Scheiß, ich habe daraus gelernt“, beteuerte der Teenager vor Gericht und zeigte Einsicht. Die Richterin gab dem Jugendlichen mit vier Monaten auf Bewährung – scheint im Führungszeugnis nicht auf – noch eine Chance, um ihm die Zukunft nicht zu verbauen: „Suchen Sie sich eine Arbeit, damit Sie nicht mehr auf blöde Gedanken kommen“, empfahl die Richterin dem jungen Burschen. Das Urteil ist rechtskräftig.

