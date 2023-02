Dart-Benefiz-Event: Geld für Kids des Unfallopfers

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Alexander Höllrigl am 28. Jänner im Gemeindegebiet von Schwarzenau starten Feuerwehr-Kollegen, Freunde und nun auch seine Schwester Katharina Flicker zahlreiche Spendenaktionen. Der Verstorbene hinterlässt Frau und zwei minderjährige Kinder mit fünf und sieben Jahren.

Die Schwester des Todesopfers, Katharina Flicker, ließ sich etwas einfallen, das viele Menschen ansprechen soll, um die Spendensumme für die Kinder rasch anwachsen zu lassen. Flicker ist Obfrau des Gmünder Dart-Clubs „DC Zekoos“ und organisiert nun gemeinsam mit ihren Dartkameraden am 17. Februar im Gemeinschaftshaus in Süßenbach (Bezirk Gmünd) ein Benefiz-Turnier. Das Startgeld von 15 Euro pro Person kommt in den Spendentopf. Es darf natürlich auch mehr Geld in die Spendenbox eingeworfen werden. Beim Turnier gibt es viele Pokale und Preise zu gewinnen. Anmeldung unter 0664/525 56 89 ist erbeten.

Die Coverband „Hitmaschin“ wird den Ausklang des Turniers musikalisch gestalten. Auch die Band wird die Gage dieses Abends den Halbwaisen spenden.

