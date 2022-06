Zwettl ist auf viele Besucher vorbereitet

Werbung

„Dieses Bezirksfest, das die Stadtgemeinde Zwettl in der Innenstadt ausrichten darf, wird sicher der absolute Höhepunkt im dicht gedrängten Veranstaltungsjahr 2022“, freut sich Bürgermeister Franz Mold. Einige tausend Besucher sind an diesem Wochenende in Zwettl zu erwarten, die Mehrzahl der Besucher wird vermutlich mit dem Auto anreisen. Vorab hat sich die NÖN bei den Gemeinden im Bezirk informiert, ob es Shuttle-Busse von den Gemeinden zum Bezirksfest und wieder zurück gibt. „Nein“, war der allgemeine Tenor aus den Gemeinden, aber es würden Fahrgemeinschaften gebildet werden.

Das entlastet natürlich das Verkehrsaufkommen in der Stadt, dennoch rechnet die Stadtführung mit einer Mehrbelastung am Wochenende.

„Wir haben genügend Parkmöglichkeiten in der Stadt“, so Verkehrsstadtrat Johannes Prinz, der die Zwettler bittet, zu Fuß oder mit dem Rad in die Stadt zu kommen. „Für Gäste aus anderen Gemeinden sind wir mit unserem Parkplatzangebot gut gerüstet“, so Prinz weiter.

Mit dem Bezirksfest gehen auch einige Straßensperren für das Wochenende einher. So sind für das Vorprogramm am Freitag, 24. Juni, lediglich die Nebenfahrbahn und Parkplätze am Neuen Markt gesperrt, ein Befahren der Innenstadt ist ohne Einschränkung möglich.

Straßensperren und Parkplatzmöglichkeiten

Am Samstag, 25. Juni, wird der Neue Markt für den Verkehr komplett gesperrt. Zusätzlich dazu werden von 12 bis etwa 21 Uhr der Sparkassenplatz, die Hamerlingstraße und die Schulgasse für den Stadtlauf gesperrt. Ab 21 Uhr ist die Schulgasse wieder geöffnet. Am Sonntag, 26. Juni, sind der Neue Markt, Sparkassenplatz und die Hamerlingstraße gesperrt.

Parkmöglichkeiten sind:

Parkgarage Zwettl Zentrum

Parkplätze Kampparkplatz (gegenüber der FF Zwettl-Stadt, Kremser Straße 11)

Parkplätze Stadtzentrum

Parkplätze Stadthallenplatz

Parkplätze Busbahnhof Gerungser Straße

Sicherheit für Sportler, Gruppen und Besucher: Die Stadtgemeinde Zwettl erarbeitete einen Verkehrsplan für Sonntag, 26. Juni, für das Bezirksfest. Foto: Grafik: Stadtgemeinde Zwettl

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.