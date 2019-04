Der letzte Bezirksjägertag mit Gottfried Kernecker als Bezirksjägermeister fand am 6. April im Hamerlingsaal des Gasthauses Schierhuber statt.

„Ich stehe heute vor euch mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, freute sich Kernecker, einen fast vollen Saal begrüßen zu dürfen. Gleichzeitig bedauerte er, zum letzten Mal in der Funktion des Bezirksjägermeisters stehen zu dürfen, weil er mit 70 das Amt nicht mehr ausüben darf. Kernecker war bereits von 1983 bis 2001 Bezirksjägermeister-Stellvertreter. Im Oktober wird dann ein neuer Bezirksjägermeister gewählt. Obwohl „Wahlempfehlungen oft nicht gut“ seien, wünschte er Bezirksjägermeister-Stellvertreter Manfred Jäger schon jetzt alles Gute für seine neue Aufgabe. Jäger zählt zum klaren Favoriten für das Amt.

Zu den Ergebnissen des Jagdjahres 2018 bemerkte der Bezirksjägermeister, dass das Muffelwild nun endgültig ausgerottet sei. Große Rückgänge werden beim Schwarzwild mit Minus 28% verbucht. „Wir waren immer brave Fuchsjäger betonte Kernecker, dass bei Füchsen sogar ein Minus von 37 % vorliegt. Trotz der drastischen Zahlen befindet man sich im Landestrend, denn der Schwarzwild-Abschuss ging NÖ-weit um 23 % zurück und die landesweite Wild-Strecke ergab 13 % weniger Fuchsabschüsse, die gemacht wurden.



Landtagsabgeordneter Franz Mold betonte den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Jagd und hob hervor, dass das Jagdsystem und die Regulierung in Österreich entgegen der Meinung einiger NGOs und Journalisten in Österreich, sehr gut sei. In Teilen der Niederlande oder der Schweiz dürfe man nicht jagen. „Dort muss die Behörde Jäger bezahlen, die den Wildbestand regulieren müssen. Bei uns ist das ein Hobby, für das auch noch bezahlt wird“, meinte Mold.

„Wolf gehört nicht mehr zu gefährdeter Tierart!“

Der Landtagsabgeordnete griff aber auch das Wolf-Thema auf und forderte eine Änderung der europäischen Flora-Fauna-Habitatrichtlinie: „Er gehört eindeutig nicht mehr zu einer gefährdeten Tierart“, bezog sich Mold auf 73 Rudel in Deutschland oder 43 Rudel in Polen. Er betonte, dass ein bestimmtes Kontingent in bestimmten Regionen in Ordnung sei, was darüber hinausgehe, solle entnommen werden dürfen.

BezirksbauernkammerObmann Dietmar Hipp dankte im Namen der Landwirte für die Zusammenarbeit. Das Band zwischen vielen Jägern und Bauern sei eng. Hipp betonte, dass wegen des Wildverbisses der Kleinbäume die unbedingte Notwendigkeit bestehe, den Jagdruck aufrecht zu halten.

Schwarzwildbejagung ist weiterhin wichtig

Bezirkshauptmann Michael Widermann unterstrich die gute Zusammenarbeit mit der Jägerschaft. „Bitte bleiben sie dran. Gerade bei der Schwarzwildbejagung“, forderte der Behördenchef, der auch das Thema Wolf nicht aussparte. „Bitte melden sie die Wolfsvorfälle. Wenn die Behörde plötzlich die Meldung eines Problemwolfs bekommt und die letzten drei Jahre nichts in dieser Region von einem Wolf gehört hat, dann tut sie sich sehr schwer, hier plötzlich einen Abschuss anzuordnen!“

andesjägermeister-Stellvertreter Werner Spinka forderte ähnliches: „Wir brauchen unbedingt Daten, die wir vorlegen können. Im Hinblick auf ein zukünftiges Wolfsmanagement müssen wir eine geeignete Datengrundlage schaffen“, sagte Spinka. Durch das große Wolfsvorkommen sei die Untersuchung aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht mehr möglich. Deshalb stellte Spinka in Aussicht, dass zwei Jäger pro Bezirk zur Rissbegutachtung und Probenentnahme geschult werden.

Die Geehrten am Bezirksjägertag

Ehrenbruch Diplom für 70 Jahre: Johann Hölzl, Großglobnitz.

Ehrenbruch Diplom für 65 Jahre: Jonas Emmerich, Loschberg und Josef Schuster, Schönbach.

Ehrenbruch in Gold für 60 Jahre: Johann Frühwirth, Weikertschlag; Walter Juster, Gutenbrunn und Adolf Trieb, Zwettl.

Ehrenbruch in Gold: Robert Huber, Kottes; Walter Schlifeiner, Ottenschlag; Josef Weidmann, Arbesbach und Hermann Weiß, Siebenhöf.