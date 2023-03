Viele junge Talente auf Göpfritzer Kulturstadl-Bühne

Sechs Jahre sind vergangen, seit das Bezirksjugendsingen letztmals im Göpfritzer Kulturstadl stattfand. Nun war es jedoch wieder soweit und der Veranstaltungssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun konnte zahlreiche Schul- und Gemeindevertreter in Göpfritz begrüßen.

Schüler aus den Volksschulen Göpfritz, Altpölla, Echsenbach, Schwarzenau, Allentsteig und aus der Mittelschule Allentsteig gaben ein bunt gemischtes Programm an Liedern zum Besten. Im Vordergrund des musikalischen Treffens stand die Freude der jungen Sänger am gemeinsamen Musizieren. Am Ende der Vorführung überreichten Alfred Grünstäudl und Andreas Gruber Urkunden an die Akteure der Schulen.

