Neu gemischt hat die Junge ÖVP ihre Karten im Bezirk Zwettl. Matthias Schiller und Florian Schierhuber übernehmen von Christopher Edelmaier nach fünf Jahren die Leitung der Jungen Volkspartei im Bezirk. Edelmaier bleibt als Waldviertelobmann aktiv.

Am Freitag wurde in der Lagerhaustaverne Zwettl der Bezirksjugendtag der JVP einberufen. Dabei wurde präsentiert, was sich im Bezirk die letzten Jahre getan hat. Nach einigen Vorträgen wurde die Wahl abgehalten. Dabei wurden Matthias Schiller als Bezirksobmann und Florian Schierhuber als Geschäftsführender Bezirksobmann einstimmig gewählt. „Wir bedanken uns für das Vertrauen und möchten vor allem die Zusammenarbeit unter den Ortsgruppen fördern“, meint das neue Team.

Die Ehrengäste lobten das Engagement der JVP. Landesobmann Bernhard Heinreichsberger betonte die Ehrlichkeit der Waldviertler und freut sich auf neue Projekte. „Mit jeder Aufgabe wächst man auch menschlich weiter. Ich freue mich, diese Erfahrung gemacht zu haben und wünsche dem neuen Team viele schöne Momente“, meint Christopher Edelmaier.