„Musik Marsch“ mit 400 Musikern am 29. Juli in Ottenschlag

15 Kapllen werden um 14 Uhr in das Stadion einmarschieren. Nach dem Festakt wird die Marschmusikbewertung der Bezirksarbeitsgruppe (BAG) Zwettl durchgeführt. Die Ensembles zeigen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen ihr Können. Bewertet werden z.B. das Antreten, Abmarschieren, Einschlagen, Abfallen, Halten, Defilieren, Schwenken, Wenden, Abreißen und Abtreten. In den oberen Stufen werden sogar Show-Elemente in den Auftritt eingebaut. Es gibt sicher ein buntes Bild wenn 400 Musiker aus 15 Kapellen im Hubertusstadion aufspielen. Nach der Marschmusikwertung werden die Besucher im Festzelt kulinarisch und musikalisch verwöhnt. Aufspielen werden DJWB (Die Waldviertler Böhmische) und die Blaskapelle EBB. Veranstalter ist die Trachtenkapelle Ottenschlag (TKO).