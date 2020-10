Die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft haben ein arbeitsreiches Wochenende hinter sich: Alleine am Samstag wurden 116 Quarantäne-Bescheide ausgestellt, Verkehrsbeschränkungen noch nicht inkludiert.

Füxl Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall.

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall analysiert im Gespräch mit der NÖN die Coronazahlen: „Wir waren auf einem guten Weg, brauchen jetzt über Gelb aber nicht nachdenken.“ Zuletzt waren kurz vor Redaktionsschluss 350 Menschen im Bezirk in Quarantäne.

Die Zahl der täglichen Positivtests bewegt sich bei fünf, mit Ausreißern: Am Samstag, 17. Oktober, wurden zehn Personen positiv getestet. In den vergangenen sieben Tagen kamen 44 neue Fälle dazu. Die Krankheitsverläufe seien laut Krall unterschiedlich, auch bei den Hospitalisierungen sind auch immer wieder jüngere Zwettler.

In der für den überregionalen Vergleich aussagekräftigen Bilanz der „7-Tage-Inzidenz“ überholte der Bezirk mit 104,2 Infizierten pro 100.000 Bewohner wieder Gmünd (92,5). Einzig Waidhofen (123,6) führt dort waldviertelweit die Statistik an.

Anbindung an Wien und Linz „kein Vorteil“

Vor allem ein Fall dürfte den Beamten Kopfzerbrechen bereiten. Details kann Krall aufgrund des Datenschutzes nicht erläutern, es sei auch noch zu früh, um von einem möglichen, neuen Cluster (neben dem Spitals-Cluster, wir hatten berichtet - siehe unten) zu sprechen: „Die Auswirkungen von diesem Fall können aktuell noch nicht eingeschätzt werden.“

Viele Ansteckungen würden auch in der Arbeit passieren. Hier „leide“ der Bezirk laut Krall unter der guten Anbindung in die Corona-belasteten Städte Linz und Wien, wohin viele Menschen pendeln.

Ein Vorurteil, dass gerade in Niederösterreich, wo viele Bezirke orange sind, auf der Behörde schlampig gearbeitet werde, lässt Krall nicht stehen: „Wir sind vorne mit dabei, was Geschwindigkeit und Sorgfalt betrifft.“

„Positive Nachwehen“ durch rasches Handeln

Unterstützung bekommen die Zwettler Behörden vom Bundesheer, de facto ist jede Abteilung der Bezirkshauptmannschaft sieben Tage die Woche im Einsatz: „Am Samstag haben wir von 9 bis 22 Uhr Fälle bearbeitet“, erklärt Krall.

Gerade beim Cluster im Spital habe sich die Taktik des raschen Absonderns bewährt gemacht: Dort würden nach und nach Abgesonderte positiv: „Da spüren wir die Nachwehen, aber im positiven Sinn“, sagt der Bezirkshauptmann-Stellvertreter.

Dass ein positiver Fall weite Kreise ziehen kann, zeigt ein Fall aus einem anderen Bezirk. Dabei war ein Infizierter in mehreren Bezirken, darunter auch Zwettl, unterwegs, insgesamt mussten an die 90 Kontaktpersonen abgesondert werden.

Das Contact Tracing funktioniere aktuell, die Leute helfen mit. Schwieriger sei es laut Krall hingegen, den Ursprung eines Clusters zu finden. Erfreulich: Seit der Registrierungspflicht in der Gastronomie musste die Behörde bisher keine Daten zur Rückverfolgung der Kontakte anfordern.

Die Entscheidung, wann ein Bezirk die Farbe wechselt, dürfte stark an die 7-Tage-Inzidenz geknüpft, die magische Grenze 90 sein. Bis Freitag war auch der Bezirk Zwettl unter dieser Grenze. Aber auch wenn die Zahlen im Bezirk wieder sinken: Eine Gelbschaltung dürfte in weite Ferne gerückt sein.

So müsse laut Krall ein Bezirk über zwei Wochen hinweg gute Zahlen ausweisen, um „hinuntergeschalten“ zu werden. Ein erstes Aviso über die Ampelschaltung erhalten die Bezirkshauptleute übrigens Donnerstagabend, die finale Information darüber am Freitagvormittag.

Krall richtet sich mit einem Apell an die Menschen im Bezirk: „Ich hoffe, dass die Mitwirkung bei der Aufklärung und die Rücksichtnahme auf alle Mitmenschen und die damit verbundenen Einschränkungen auch weiterhin von so vielen mitgetragen werden, wie bisher.“

Rotes Kreuz machte Teststation winterfest

Auch bei der waldviertelweiten Teststation in Zwettl hatte das Rote Kreuz am Wochenende alle Hände voll zu tun: Samstag und Sonntag rollten jeweils 160 Autos an.

RK Rotes Kreuz Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott.

Die Mitarbeiter machten sich „in Eigenregie winterfest“, erklärt Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott im Gespräch mit der NÖN:

So stellten sie einen Container auf, in vier Wochen soll ein neuer seitens des Landes für Unterstellmöglichkeiten sorgen: „Bei drei Grad Celsius in der Früh zu testen ist keine Gaude“, sagt Ehrgott.