Linksabbiegen nach Greith: Crash von Lilienfelder Biker & Kremser Pkw

Werbung

Laut Polizei war ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Krems-Land gegen 13.30 Uhr mit seinem Pkw auf der L78 im Gemeindegebiet von Kottes-Purg von Himberg in Richtung Kottes unterwegs. Er verringerte seine Geschwindigkeit, um nach links in Richtung Greith abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war der Motorradlenker aus dem Bezirk Lilienfeld in dieselbe Richtung unterwegs.

Der Motorradfahrer dürfte versucht haben, den Pkw zu überholen, als dieser nach links abbiegen wollte. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der 57-Jährige kam zu Sturz und musste nach der Versorgung durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht werden.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.